【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資期現權同買 台股強彈1.14%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 116 點至 10621 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 152.9 點，電子期逆價差擴至 - 5.93 點，金融期逆價差擴至 - 26.2 點。現貨部分，三大法人買超 164.78 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4719 口至 12497 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1329 口至 45612 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1106 口至 4051 口。

週三美國財務部長梅努欽表示中美的貿易談判已經完成 90% 以上，並且對這次的 G20 抱著很大的信心，激勵美股走高，不過隨後川普又放話已經準備好對中國加稅，一來一往使昨天美股三大指數呈現開高走低。不過週四美股電子盤走揚，加上日韓股市開盤後穩步走高，台股在電子三王跳高走高下收復季線，台積電、大立光實體長紅收漲 2.56%、5.00%，而鴻海雖然尾盤遇到年線反壓出現漲幅收斂，但也收漲 1.44%。盤面上權值股普遍都有買盤進駐，前 50 大權值股有 43 檔均收高，終場加權指數上漲 1.14% 至 10773.9 點。整體而言，今天台股在電子龍頭股領軍下強勢收復季線後挑戰波段高點，終場以長紅實體 K 棒作收，而今天外資期現貨也都同步出現買盤，顯示市場對 G20 的看法似乎較樂觀看待，不過畢竟近兩日台股相對國際股市弱勢，加上 G20 為落目前都還是有變數，所以對於今天的大漲 1.14% 仍先以反彈視之，行情仍未脫離震盪觀望格局。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10400~10800 上移至 10500~10800。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.96 回升至 1.09。VIX 指數下降 0.44 至 14.62。而外資除了期貨、現貨同買外，選擇權也在 Call 的淨多單多加碼 1.3 萬口，擴大 Buy Call Sell Put 的操作。整體選擇權籌碼面也對多方較為有利。 (永豐期貨研調)



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