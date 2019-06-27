【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美光表示部分產品在不違反禁令下再度對華為出貨，同時其第 3 季營收 47.9 億美元，每股獲利 1.05 美元，均優於市場預期，隔夜費半指數大漲超過 3%，激勵週四台積電反彈大漲 2.56%，繼續朝填息之路邁進，另外大立光大漲 5%，鴻海也有逾 1% 漲幅，推升指數收盤大漲 1.14%。

《國際金融市場焦點分析》

美國財政部長姆努欽表示，他對本週末舉行的川習會懷抱希望，而川普在動身前往大阪前也表示，川習會晤後可能達成一項協議，但也威脅若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘中輸美商品加徵關稅，另外，美光表示部分產品在不違反禁令下再度對華為出貨，激勵週四中國 5G 概念大幅走高，同時茅台盤中突破千元關卡也激勵權重股包括券商及保險股走強，滬深兩市三大指數皆有 1% 左右漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

昨日原油早盤受到 API 公佈原油庫存數據大幅減少超過 700 萬桶，激勵原油市場信心回籠，加上昨日美國東岸一家重要煉油廠計畫關閉的消息，推升汽油裂解價差衝高，在汽油裂解價差衝高影響下，有利於未來煉油場對於原油需求提高，此外，EIA 也於昨日公佈原油庫存減少 1200 萬桶以上，比市場預期多了 1000 萬桶，因此支撐昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨上漲超過 2%。

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