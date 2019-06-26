【豐銀投顧】不要以日線的角度來看波段行情

◆盤勢分析

許多人喜歡抓轉折點，尤其是期貨投資人，明明只有 200 點的空間，卻總希望可以高空低補，同時又反手做多，讓 200 點的空間變成 1 千點。其實這個想法不能說他錯，畢竟任何人做任何投資，總是會希望利潤最大化。問題是投資人有沒有想過一個問題？如果行情明明是空頭，你也知道要放空。但你卻逆勢做多，結果在空頭市場不理性的市場氣氛下，指數又不理性的下跌了，這時候你的多頭部位怎麼辦？反手再空？白白浪費一段該賺沒賺的行情。加碼做多？結果再跌搞到賺錢變賠錢，明明看空，也明明可以一路抱到大賺，卻偏要自作聰明去做多，結果搞到自己賺變賠，這真的是「聰明反被聰明誤」，反而是傻傻的一單抱到底，二百點全都吃到還比較聰明，不是嗎？

筆者前二天說過，目前全球各大國幾乎都將採行寬鬆的貨幣政策，這個力量足以大過國際之間地緣政治利空。因為只要資金夠多、夠大，股市的行情就不會停止。這就是所謂的「所有的資產，都是貨幣現象」。現在越接近月底 G20 大會，市場就越覺得不安。因為美國對中國還有不少招數可以用，就像是最近限制晶片供應給中國五家超級電腦業者一樣，最近還有美媒報導，美國發現有三家中資銀行違反對北韓制裁的協定。最嚴重的後果，可能會讓這三家銀行不能在美國繼續美元交易。雖然利空不斷，但聯準會眼看通膨一直無法動起來又看到美國經濟成長的確有可能放緩，降息的確是有可能的事情，如此一來市場上的資金還會少嗎？

聯準會昨天沒有宣佈降息，媒體解讀為「潑冷水」，問題是現在美股是什麼位置？就算要宣佈、暗示好消息，至少也要在低一點的時候才用，美股剛創新高，怎麼適合在這個時間點放好消息，這不是浪費了這個武器嗎？要也是要用在有危險的時候才對。另外，降息也有利於美國政府下半年要進行的基礎建設，低利率有助於川普政府舉債，這種種的跡象都可證明美國降息的可能性幾乎是百分百，既是如此，資金寬鬆就可以預期的到會持續，那麼股市就一定會漲。既是如此，那麼任何拉回不是應該做多嗎？又何必因為一天二天的拉回就改變自己的看法呢？祝的家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師