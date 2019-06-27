[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/26 108/06/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.71000 12.50000 0.21000 1.68000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.40000 11.25000 0.15000 1.33333 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.16000 30.77000 0.39000 1.26747 群益印度中小基金-美元 13.47840 13.32220 0.15620 1.17248 群益印度中小基金N-美元 9.42360 9.31440 0.10920 1.17238 群益印度中小基金-新臺幣 15.72000 15.54000 0.18000 1.15830 群益大印度基金N-新臺幣 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 群益大印度基金-新臺幣 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099 群益印度中小基金-人民幣 15.19890 15.02750 0.17140 1.14058 群益印度中小基金N-人民幣 11.22700 11.10040 0.12660 1.14050 群益印度中小基金N-新臺幣 8.98000 8.88000 0.10000 1.12613 安聯台灣智慧基金 32.69000 32.34000 0.35000 1.08225 群益大印度基金-美元 12.97080 12.83350 0.13730 1.06986 群益大印度基金-人民幣 13.79380 13.65210 0.14170 1.03794 瀚亞印度基金-新台幣 31.71000 31.39000 0.32000 1.01943 瀚亞印度基金-美元 14.17000 14.03000 0.14000 0.99786 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.39000 15.24000 0.15000 0.98425 元大標普500單日反向1倍基金 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.88000 24.64000 0.24000 0.97403 華南永昌永昌基金 19.08000 18.92000 0.16000 0.84567 瀚亞印度基金-人民幣 15.04000 14.92000 0.12000 0.80429 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.86520 22.68360 0.18160 0.80058 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.09000 13.98000 0.11000 0.78684 元大印度指數基金 10.25600 10.17700 0.07900 0.77626 元大滬深300單日反向1倍基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 群益長安基金 28.52000 28.32000 0.20000 0.70621 華南永昌物聯網精選基金 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 安聯台灣科技基金 49.33000 48.99000 0.34000 0.69402 華頓中小型基金 19.47000 19.34000 0.13000 0.67218 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------