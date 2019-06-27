新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/06/26  108/06/25  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.71000   12.50000   0.21000    1.68000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.40000   11.25000   0.15000    1.33333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               31.16000   30.77000   0.39000    1.26747
群益印度中小基金-美元                                            13.47840   13.32220   0.15620    1.17248
群益印度中小基金N-美元                                            9.42360    9.31440   0.10920    1.17238
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.72000   15.54000   0.18000    1.15830
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
群益大印度基金-新臺幣                                            12.41000   12.27000   0.14000    1.14099
群益印度中小基金-人民幣                                          15.19890   15.02750   0.17140    1.14058
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.22700   11.10040   0.12660    1.14050
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.98000    8.88000   0.10000    1.12613
安聯台灣智慧基金                                                 32.69000   32.34000   0.35000    1.08225
群益大印度基金-美元                                              12.97080   12.83350   0.13730    1.06986
群益大印度基金-人民幣                                            13.79380   13.65210   0.14170    1.03794
瀚亞印度基金-新台幣                                              31.71000   31.39000   0.32000    1.01943
瀚亞印度基金-美元                                                14.17000   14.03000   0.14000    0.99786
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.39000   15.24000   0.15000    0.98425
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.88000   24.64000   0.24000    0.97403
華南永昌永昌基金                                                 19.08000   18.92000   0.16000    0.84567
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.04000   14.92000   0.12000    0.80429
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.86520   22.68360   0.18160    0.80058
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.09000   13.98000   0.11000    0.78684
元大印度指數基金                                                 10.25600   10.17700   0.07900    0.77626
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
群益長安基金                                                     28.52000   28.32000   0.20000    0.70621
華南永昌物聯網精選基金                                           11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
安聯台灣科技基金                                                 49.33000   48.99000   0.34000    0.69402
華頓中小型基金                                                   19.47000   19.34000   0.13000    0.67218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞