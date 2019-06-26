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【華冠投顧】幸運星-台股退潮第三天……傳產股獲利賣壓湧現？？？

※來源：華冠投顧

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、2399 映泰、2903 遠百、2376 技嘉、2337 旺宏

昨晚美國公布 6 月消費者信心指數下降至 121.5，Fed 降息機率低，加上美國與伊朗關係緊張…… 美股下跌，NASDAQ 及費半跌幅也達 1.5% 左右。

半導體上游矽晶圓：6488 環球晶、6182 合晶釋出矽晶圓庫存仍待消化，導致半導體 2330 台積電、3711 日月光投控跳空下跌。大盤下跌 54 點，成交量縮到 853 億；OTC 矽晶圓利空不跌，由領頭羊 5483 中美晶、6488 環球晶帶領穩住盤勢，收盤小漲 0.08%，成交量再縮成 226 億。

上週幸運星節目中就已經預告…… 大盤退潮時，資金會轉進傳產股避險，如百貨股 2903 遠百漲停板，而 5 月中旬節目無私分享的傳產營建四君子漲多拉回，如 2520 冠德、5519 隆大，5/21 節目送的彎腰撿黃金飆股 1809 中釉、9955 佳龍也開始漲多拉回……

國際比特幣持續狂飆，因此比特幣概念股又發動攻勢，如 2399 映泰、2465 麗臺、2376 技嘉、6150 撼訊。其他上漲股有 IC 設計 4968 立積、6531 晶心科，PA 功率放大器 8086 宏捷科，以及 6278 台表科、3630 新鉅科、6176 瑞儀、5425 台半、2337 旺宏、3324 雙鴻、4551 智伸科……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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