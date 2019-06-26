【運達投顧】G20前的量縮拉回走勢，個股卻很有看頭

◆盤勢分析

由 6 月 5 號鮑爾放出降息的風聲後，到今天全球股市基本上都沒有再出現系統性風險的急跌走勢，之前說過這是央行的放話操作策略，還會再測試幾次，從非農的就業數據出乎預料的差來看，接下來鴿派支撐降息的論調，會持續顯得理所當然，再回看台幣，投資人要能夠分析，這樣的走勢是央行的穩定策略，不要輕易認為必然有資金進來台股。

而在 G20 會議前夕，台股的量能又掉到了千億以下，再扣掉陸股相關 ETF 及富邦 VIX，就更能釐清交投狀況，前幾篇文章不斷提及這一段勝率最高的指標，小台的散戶指標，散戶目前籌碼在正 8 千多口的水準，所以先不用以空方盤看待，對於手中有個股的投資人，這邊可以不用動。

目前整個盤面的走向只有一個重點: 多頭格局但緩跌，市場資金都在等待接下來的週四摩台期結算，而週五、週六又有 G20 大阪峰會，上週 6/19 台股有一個 2 百點的長紅 K，起因是川普的一篇 Twitter，對中國主席習近平釋出了很大的善意，但之前紫東分析師就強調，從川普一直以來的動作可以看出，這是政治的佈局而已，川普並不想讓習近平的政權垮台，但壓抑中國的行為是不會停止的，所以 G20 也不會有雙方滿意的結果，這也是市場緩跌的主因。

之前完整的分析我們前一波佈局的重點，在營建類股，特別強調並非因為他是系統性風險的資金避險處，而是營建類股本身就有自己的利多 (利率因素)，觀察冠德(2520) 的走勢可以為其代表，因為主力自己還沒走光，所以高檔平台區當然再攻高，我們也順勢獲利了結。

另外也有幾檔是整個 6 月份都和投資人分享的個股: 復盛應用 (6670)，入 MSCI 後 就看外資的買超延續性，整個月份買超沒變，我們就續抱，也教投資人一個小技巧，這支股票不適合價格停利而是採用籌碼停利法。

這一段也談到另一檔: 技嘉 (2376)，這是我們長期追蹤的個股，技嘉可以依照投資人操作的頻率來進出場，是一支可長可短的股票，時序即將來到 7 月份，技嘉在去年底去化庫存後，年初大動作往高階顯卡的做佈局，一般人對技嘉並沒有高接顯卡的印象，有沒有成效，第 3 季可以見真章。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。