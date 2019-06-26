【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會主席鮑威爾昨日對外發表談話表示，目前仍在觀望降息，言論不及市場預期鴿派，導致今日台股開盤隨即受到美股影響呈現下挫，加上台積電、大立光及鴻海，今日表現仍然疲弱影響，拖累台股表現，終場台股下跌 0.51%。

《國際金融市場焦點分析》

中國招商銀行、交通銀行及浦發銀行遭遇美國調查事件，今日再度影響陸股表現，在金融調查持續之下，三大銀行恐將被禁止進行美元業務，引發市場擔憂，加上在金融調查事件下，恐導致 G20 峰會上之川習會出現談判破局之狀況，此外，在美伊衝突升溫下，仍影響市場對於 G20 峰會上之談判出現較為悲觀之言論，A50 指數今日在銀行類股、券商類股表現疲弱影響下，呈現小幅下跌。

《國際商品市場焦點分析》

受到市場擔憂 G20 峰會不確定性，及聖路易斯聯準會行長布拉德表示，7 月降息 50 基點的情況於目前經濟環境中不太可能發生，並暗示 2019 年僅將降息 50 基點，聯準會官員不如市場預期鴿派，帶動昨日市場風險偏好降溫，使得輕原油及布侖特原油期貨昨日漲跌互見，另外，API 原油庫存大幅減少 755 萬桶，帶動輕原油及布侖特原油期貨今日早盤上漲超過 1%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證