〈群益期貨〉中國在G20前又被美國抓小辮子了，華為公主孟晚舟翻版

中國交通銀行、招商銀行與浦發銀行與一家香港公司合作為被美國制裁的北韓洗錢，金額超過一億美元，其中一家銀行可能因此觸法，而遭斷絕美國金融系統的往來，中國又在 G20 之前被美國抓到小辮子了，這個情況類比去年年底的華為孟晚舟案一樣，除了在中美貿易談判角力外，成為另一個衍生的議題，事件除了與北韓議題有關，想必也是美國想要藉此機會打香港反送中、打台灣牌，畢竟香港是金融重鎮，川普出手增加金融的不穩定性，對他的聲望還是有利的，美國除了對華為下手打「科技戰」，這次可能又新開戰場打「金融戰」或「政治口水戰」，也可以視為是一場去美元化的戰爭。

美國長臂管轄臂膀愈伸愈長，必然引發中國的不滿，但隨著近期美元轉弱，中美貿易重啟談判在即，看來關稅戰應不至於加碼演出，股市總是在比較利益下論強弱的，在 5 月 10 日 (5/6 宣戰) 之前美國對 2000 億美元進口商品關稅是 10%，因此關稅若由 25% 再回調至 10%，則只是回到故事的原點，現在不論中國股市或美國股市也都漲回 5 月 6 日的起跌區附近了，因此並不能算是利多，但若關稅維持在 25%，不做調整，或美國只承諾不再對 3000 億美元加徵關稅（雙方關稅戰不再升級），則視為是利空，因此對此次 G20 會議確實很難抱太大的期望，畢竟這不是百米競賽，而是一場馬拉松，有些人已經轉向期待年底的 APEC 會議了。

我們認為此次的 G20 恐怕政治味會濃厚一些，但整體上來說，川普還是會來出些亂子的，人前握握手，人後下毒手也不是一次兩次的了，如果再加上這些變數，股市漲上來，川普手上又多了些籌碼可以玩，金融市場恐怕還是很難平靜。

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