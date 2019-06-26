能源盤後—G20在即 市場忙獲利了結 WTI繼3日漲勢後溫和回落

週二 (25 日) 交易，在連續 3 日因應美伊緊張氣氛上漲後，WTI 原油溫和回落。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「全球成長趨緩與美伊緊張局勢這些對石油市場造成衝擊，同時投資者靜待川習本週 G20 發展。」

「貿易談判進展緩慢，這仍是市場焦點，報導稱川普將對『任何結果感到滿意』，若未能與中國達成協議，將挫傷市場情緒，且屆時地緣政治風險的溢價恐怕無法在那樣的情況下保持平衡。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 57.83 美元。

WTI 原油期貨該契約週一收盤價 57.90 美元為最前月契約 5 月 29 日以來最高，上週漲幅 8.8%，為 2016 年 12 月 2 日以降最大單週漲幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或 0.3%，收每桶 65.05 美元。

Brent 原油期貨上週五收盤價 65.20 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價，上週漲幅 5.1%。

上週由於市場預期中東緊張局勢可能導致石油市場中斷，因此美國價格大幅攀升，且石油多頭也在慶祝央行可能將頒布提振經濟的政策。

美聯社週二報導，伊朗嚴厲批評美國針對伊斯蘭共和國最高領導人和其他高級官員的新制裁，聲稱這樣的做法意味兩國外交「永久關閉」，伊朗總統 Hassan Rouhani 更以「智障」形容白宮，他稱美國針對 Ayatollah Ali Khamenei 的制裁「令人憤慨又愚蠢」，尤其 Ayatollah Ali Khamenei 根本沒計畫踏入美國。

來自以色列的川普國安顧問 John Bolton 表示，伊朗要與美國談判仍有可能，因為美國仍為伊朗留下「敞開的大門」。

Vanguard Markets 管理夥伴 Stephen Innes 認為，投資者目前更專注於獲利了結，因為美方縮減在海灣的駐軍，這降低該地區出現中斷供應的機會。

OPEC + 原定 6 月 25-26 日舉行的會議確定推遲至 7 月 1 日至 2 日舉行，分析師認為，其背後推動力就是一種觀望的態度，OPEC + 希望先看到 G20 峰會的結果，看中美是否在貿易協議方面有一些進展。

ING 分析報告指出，「市場很大程度預期 OPEC + 下半年將延續減產協議。」目前不確定的因素就落在俄羅斯身上，所以該國的聲明更受市場密切關注。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.877 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.923 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上升 0.2%，收每百萬 Btu 2.308 美元。

EIA 預計週三公布美國上週 (6 月 21 日止) 原油庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油庫存下降 280 萬桶、汽油和蒸餾油庫存分別均下降 110 萬桶。