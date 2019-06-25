日本金融業吹裁員風、傳大型保險公司將精簡4000人

日本的大型保險公司「損害保險 Japan 日本興亞」(Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.，簡稱 Sompo) 表示，該公司預計在 2020 年度底前，將日本國內損害保險業務方面的員工人數，精簡 4000 人。與 2017 年度相較，員工人數將會減少近 2 成左右。而未來除了打算透過 IT 技術來提高生產力，在社會新鮮人的招募方面也會減少人數。另外在員工的配置上，則會著重在具有成長性的看護及資安業務方面。

(圖片：Investing.com)

日本金融業界由於受到低利影響，先前才傳出瑞穗金融集團 (8411-JP) 將在人事方面刪減 1.9 萬人，超大型銀行都紛紛出手，在員工人數上作出精簡。而在大型保險公司方面，Sompo 則是業界首例。

Sompo 計畫在 2020 年度底前，在日本國內損害保險部門減少 4000 人，公司整體的員工人數則會來到 2.3 萬人水準。根據該公司的試算，透過這樣的人事精簡，在 2021 年度時，將會帶來 100 億日圓規模的收益改善效果。

另外，還將加上年屆退休的員工，且不打算採用自願退職的方式。而在 2020 年 4 月的員工招募數量上，將年減 4% 至 250 人左右；與 2017 年 4 月同時期相比，更是減少了 7 成。

在損害保險的定型化業務方面，將會活用流程機器人 (Robotic Process Automation，RPA) 來協助。部分的 Sompo 員工，也會被配發到母公司 Sompo 控股 (8630-JP) 的看護及資安等關係企業。

「損害保險 Japan 日本興亞」是於 2014 年時，由當時的「損害保險 Japan」及「日本興亞損害保險」合併而成。以大型損害保險公司而言，該集團擁有最多的員工人數，在效率化方面也有許多需要解決的問題。另外面對未來自駕車的普及，在主要業務的汽車保險上，也將面對提升效率化等問題。