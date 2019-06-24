【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電除息首日 權值股撐盤守穩季線關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 36 點至 10622 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 157.45 點，電子期逆價差縮至 - 6 點，金融期逆價差擴至 - 23.52 點。現貨部分，三大法人買超 44.24 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3135 口至 11693 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4309 口至 49386 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2348 口至 5462 口。

週五美國商務部再度針對中國開發超級電腦的 4 間公司、1 間研究機構列為黑名單，拖累美股四大指數收斂漲幅翻黑，不過早盤美股電子盤小幅走高，台股還原除息點數後早盤呈現開平震盪格局，早盤雖然鴻海、大立光走低帶動指數走軟，但指數回測季線後陸續有買盤進駐各權值股，推升加權指數走高，終場加權指數小跌 24.32 點，收在 10779.45 點，成交量能縮減 556.43 億至 969.7 億。整體而言，雖然今天台股看似下跌，但若還原除息蒸發點數 70 點後其實是上漲 45~46 點，而前 10 大權值股除了台塑化收平外，其餘全數是收漲，顯示推動今天的買盤主要來自權值股。籌碼方面，外資今天雖然現貨呈現買超 54 億，但台指期反而調節 4309 口，建議投資人操作上暫且保持觀望態度。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.14。VIX 指數小幅升高 0.08 至 14.46。整體選擇權籌碼面較無明顯變化。 (永豐期貨研調)



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