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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          6519         0    6116   彩晶                   -8938    -22442  
0050   元大台灣50              5864      8837    2618   長榮航                 -6085    -10734  
00632R 元大台灣50反1           5668         0    00672L 元大S&P原油正2         -5977         0  
00677U 富邦VIX                 3198         0    2337   旺宏                   -3271     -5272  
1101   台泥                    2960     12176    2409   友達                   -2731    -31483  
2888   新光金                  2413     12624    3049   和鑫                   -2575     -3069  
2303   聯電                    2174     24431    1314   中石化                 -1543     -3004  
3481   群創                    1776    -81277    00636  國泰中國A50            -1516     -8167  
2887   台新金                  1428     13059    2448   晶電                   -1433      3524  
2883   開發金                  1419     -3585    00655L 國泰中國A50正2         -1331         0  
9945   潤泰新                  1341      3562    1326   台化                   -1217     -7805  
00669R 國泰美國道瓊反1         1319         0    3037   欣興                    -997     -1104  
00708L 元大S&P黃金正2          1278         0    5305   敦南                    -996     -3748  
2881   富邦金                   975       213    2330   台積電                  -980    -13593  
2317   鴻海                     870    -29781    006205 富邦上証                -879         0  
2903   遠百                     850      5330    2891   中信金                  -869      1478  
3005   神基                     829      3872    2886   兆豐金                  -868      9294  
2002   中鋼                     797      7376    2515   中工                    -845     -2995  
00634R 富邦上証反1              790         0    2376   技嘉                    -754     -3923  
2371   大同                     757     -6250    00670L 富邦NASDAQ正2           -738         0  
2324   仁寶                     669     10808    0056   元大高股息              -703     26444  
2449   京元電子                 667     -5526    1605   華新                    -659    -11062  
2399   映泰                     615       218    2610   華航                    -473      8492  
2890   永豐金                   614     14885    1590   亞德客-KY               -470      -576  
2353   宏碁                     602        26    2408   南亞科                  -462      -399  
1402   遠東新                   598       421    2606   裕民                    -438     -1178  
3017   奇鋐                     531     -3157    2812   台中銀                  -422     -3861  
2884   玉山金                   518    -20337    1312   國喬                    -421     -5361  
00633L 富邦上証正2              510         0    3576   聯合再生                -415      1413  
020000 富邦特選蘋果N            509         0    2511   太子                    -405      -421  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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