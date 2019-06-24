◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 6519 0 6116 彩晶 -8938 -22442 0050 元大台灣50 5864 8837 2618 長榮航 -6085 -10734 00632R 元大台灣50反1 5668 0 00672L 元大S&P原油正2 -5977 0 00677U 富邦VIX 3198 0 2337 旺宏 -3271 -5272 1101 台泥 2960 12176 2409 友達 -2731 -31483 2888 新光金 2413 12624 3049 和鑫 -2575 -3069 2303 聯電 2174 24431 1314 中石化 -1543 -3004 3481 群創 1776 -81277 00636 國泰中國A50 -1516 -8167 2887 台新金 1428 13059 2448 晶電 -1433 3524 2883 開發金 1419 -3585 00655L 國泰中國A50正2 -1331 0 9945 潤泰新 1341 3562 1326 台化 -1217 -7805 00669R 國泰美國道瓊反1 1319 0 3037 欣興 -997 -1104 00708L 元大S&P黃金正2 1278 0 5305 敦南 -996 -3748 2881 富邦金 975 213 2330 台積電 -980 -13593 2317 鴻海 870 -29781 006205 富邦上証 -879 0 2903 遠百 850 5330 2891 中信金 -869 1478 3005 神基 829 3872 2886 兆豐金 -868 9294 2002 中鋼 797 7376 2515 中工 -845 -2995 00634R 富邦上証反1 790 0 2376 技嘉 -754 -3923 2371 大同 757 -6250 00670L 富邦NASDAQ正2 -738 0 2324 仁寶 669 10808 0056 元大高股息 -703 26444 2449 京元電子 667 -5526 1605 華新 -659 -11062 2399 映泰 615 218 2610 華航 -473 8492 2890 永豐金 614 14885 1590 亞德客-KY -470 -576 2353 宏碁 602 26 2408 南亞科 -462 -399 1402 遠東新 598 421 2606 裕民 -438 -1178 3017 奇鋐 531 -3157 2812 台中銀 -422 -3861 2884 玉山金 518 -20337 1312 國喬 -421 -5361 00633L 富邦上証正2 510 0 3576 聯合再生 -415 1413 020000 富邦特選蘋果N 509 0 2511 太子 -405 -421 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股