〈日勝生營運展望〉積極擴大非營建及服務事業規模 有助營收穩健

日勝生 (2547-TW) 去年在新北市板橋大型建案密集交屋入帳帶動下，營收達 319.47 億元，年增 124.78%，不過，日勝生整體營運策略上，持續積極拉高「非營建」營收比重，包括擴大百貨、水務、循環經濟、樂齡服務等事業。

日勝生並指出，就近期日勝生營收來看，來自非建案收入的營運操作、服務等，已超過營收比重 50%，中長期而言，也積極布局穩定收益且獲利能力超過營建事業的營運、服務事業。

在非營建業務的水務事業上，日勝生子公司日鼎水務為 BOT 專案公司，處理桃園北區下水道污水，已於 2015 年進入營運期，目前管網施作完成約 80 公里、用戶累計接管戶數 7.35 萬戶，藉由高科技污水處理效率，改善桃園市南崁溪河川水質，日勝生更進一步與工研院合作，下半年將發展再生水處理，期望解決水資源短缺現象。

日勝生先前已在桃園市觀音科技園區投資購置 8 公頃土地，做為投資廢轉能事業，計畫採用先進廢棄物轉能技術，將一般事業廢棄物以及有機污泥轉換成電能，預計 3 年建廠完成正式商轉後，每年可由廢棄物轉化出數億度電力。進而將規畫「日勝生循環經濟示範園區」。

同時，日勝生集團轉投資的京站實業 (2942-TW) 從事百貨營運事業，經營規模將進一步擴大，京站時尚廣場的規模正進一步擴大之中，法人預計在今年第 4 季有機會上市掛牌。