〈日勝生營運展望〉今、明兩年推案逾百億元 北市大橋頭成屋案Q3登場

日勝生 (2547-TW) 去年位在新北市板橋的「日勝幸福站」密集交屋入帳，推升去年營收 319.47 億元創新高，日勝生今、明兩年將以北台灣台北、新北及桃園為營建事業主要推案地點，推出建案的銷售規模，將超越 100 億元。

日勝生今年也推出北市大橋聯合開發案，預計第 3 季完工，總銷金額將達 30 億元，由於已為完工成屋，銷售一戶即可入帳一戶，此建案規劃 2-3 房格局。

此外，日勝生在桃園青埔合建案，去年已開始興建，由於是合建建案，日勝生預計可分回銷售金額約 18 億元。

日勝生進行申請的建案還包括台北市投新秀閣都更案，將以溫泉養生住宅為主要訴求，預估總銷 20 億元，另外新北市三芝休閒樂齡宅案，也將進入建照申請階段，日勝生三芝案最重要在於高達 5000 坪的大基地面積開發訴求，預估總銷售金額也達 30 億元。

日勝生積極布局樂齡宅與銀髮照護事業，規劃更具規模的三芝休閒樂齡宅，依照銀髮長者需要，專聘社區護理師、社工師與生活管家提供健康促進照護，並預計與鄰近醫院合作提供醫療服務，期待樂齡地產開啟台灣住宅市場的新藍海事業。

日勝生去年財報營收 319.47 億元，每股純益 3.77 元，營收創歷年新高。主要受惠於板橋「日勝幸福站」建案二樓以上住宅於去年交屋認列營收挹注，今天股東會並通過每股配發現金股利 0.8 元，股票股利 0.2 元。