盤前財經大事搶先讀2019年6月24日

今日操盤前瞻

主計總處發布 5 月失業率

經濟部發布 5 月工業生產指數

除權息：台積電、王品、橘子、朋億、大田等

股東會：亞泥、黑松、金寶、立隆電、日勝生、長榮航、京城銀、晟德、中天、群益證、生華科、世紀鋼等

價值型投資策略已死！凶手是長期低利率和科技股

價值型投資可能已失去其參考價值！根據 AB Bernstein 的說法，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 推崇的以便宜帳面價值作為選股的經典考量因素，已因中央銀行和科技股而變得越來越不是重點。閱讀全文...

道瓊指數 6 月走勢可望創下 80 年來最大漲幅

由於聯準會 (Fed) 更加寬鬆的貨幣政策立場，美國股票指數本週的創記錄之旅幾乎沒有受到任何影響，道瓊工業平均指數本月目前以來漲幅 7.7%，是 1938 年道瓊指數飆升 24.3% 以來的最高 6 月漲幅。閱讀全文...

〈鴻海股東會〉呂芳銘暫代董座至 6/30 劉揚偉 7/1 正式上任

鴻海 (2317-TW) 前董事長郭台銘卸任，新董座交棒給 S 次集團總經理劉揚偉，不過鴻海 23 日發布重訊，代理董事長暫由董事暨 FG 次集團總經理呂芳銘出任，劉揚偉則預計 7 月 1 日起正式上任。閱讀全文...

〈觀察〉上緯出售股權退出風場開發 二原因引起市場疑慮

上緯投控 (3708-TW) 董事會日前決議通過，出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，但未對外揭露出售對象，加上依照電業法及遴選行政契約等規定，離岸風場開發未完工前，不能出售風場電業公司的股權，使市場充滿許多疑問。閱讀全文...

泡沫記憶消退 比特幣週末衝破 1 萬美元 站穩 5 位數價格

比特幣在這個週末突然湧進買盤，將價格突破 1 萬美元關卡的阻力點，是近 15 個月以來首次來到 5 位數。週六 (22 日) 價格到最高 11190 美元，之後漲幅縮減，但仍維持在 10500 美元上方。閱讀全文...

