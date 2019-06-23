陶冬：歐美央行重回QE起跑線

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，G20 峰會上的中美領導人會晤當仁不讓地成為本週市場的聚焦點，會前的消息和會後的聲明可能對市場具有巨大的影響。以下為部落格全文：

政府與央行的舉動，主導了上週的市場情緒。中美兩國領導人相約在 G20 峰會見面，美伊於波斯灣劍拔弩張，歐洲央行行長德拉吉矢言進一步刺激措施，聯儲暫不動利率但強烈暗示七月行動，日本銀行未出大招不過強調 “靈活性”，中國科創板起步進入倒計時，英國保守黨／首相角逐縮減到兩人之爭。利好消息多過利淡陰影，全球股市、債市攜手上揚。美國 S&P500 和道瓊斯指數創下歷史新高，一度美國十年期利率跌破 2% 關口，法國十年期踩入負利率，德國和日本國債也深處負利率水平。美元弱勢、地緣衝突、ETF 搶入，黃金價格一舉突破 1400 整數位。受到美國在最後一秒鐘收回對伊朗軍事行動的消息刺激，油價在星期五飆升，布倫特原油收報每桶 65.2 美元。得到全球央行放水和 FaceBook 推出天秤幣的支持，比特幣重上 10000 點。

上週歐洲央行的出手比較令市場感到意外。總裁德拉吉在 ECB 論壇上給出了迄今最強烈的表示，歐洲會見到新一輪貨幣寬鬆政策，“如果沒有經濟改善，…… 就需要進一步的刺激措施”。暫時看不到歐洲經濟有任何改善的跡象，領先指標指向商業活動在未來數月進一步弱化，因此 ECB 推出新的寬鬆政策機會很高。筆者預期，1）ECB 下調儲蓄利率 10 點至 - 0.5%，2）建立銀行分級制度來減少銀行在央行儲蓄所受到負利率的過度衝擊，3）重啟資產購買計劃，初期每月購置 50 億歐元的公司債。德拉吉十月離任，而這些措施可能九月份出台。進一步下調負利率能否刺激經濟，筆者深表懷疑，但是從最近 ECB 內部分析的結論看，重回擴張政策已經箭在弦上了。從德拉吉最近的言論判斷，相信他想在離任之前設定寬鬆的基調，為其央行生涯留下強烈的 QE 足跡，並試圖影響下一任央行行長的思維。

相對於歐洲央行，美國聯儲也強烈暗示減息進入啟動程序，不過言辭相對平衡，也沒有給市場多少意外。公開市場委員會在聲明中刪除了 “耐心” 字眼，前瞻性指引的利率點陣圖顯示委員們支持減息，七位（總共 17 位）預測今年餘下時間有 50 點的降息空間。主席鮑威爾在會後記者會上認為，“降息是合適的”，不過強調聯儲的利率動作依然取決於數據。前者強烈暗示 7 月 31 日會議上聯儲基金利率會被調低，後者則試圖管理市場對未來的降息力度的預期。目前美國的經濟數據在走弱，但是並沒有到令人擔憂經濟衰退的地步；不過企業信心等情緒指數就在五月後暴跌，全球貿易不確定性嚴重影響投資氣氛。聯儲現在廣而告之的降息舉措，在筆者看來是針對不確定性買下的保險，至於此舉會否帶出更廣泛意義上的寬鬆，則需要有實質性數據支持，套用鮑威爾的話，貨幣當局需要見到” 持續、真實的趨勢 “。

G20 峰會上的中美領導人會晤當仁不讓地成為本週市場的聚焦點，會前的消息和會後的聲明可能對市場具有巨大的影響。美國核心 PCE 預計為 1.6%，不算差；德國商業環境 IFO 預測為 97.2。幾個小央行的例會估計都沒有利率動作。波斯灣局勢的發展值得關注，歐盟遴選區域官員（包括 ECB 總裁）也值得關注。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。