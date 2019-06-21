〈南山人壽股東會〉新系統成箭靶杜英宗致歉 聲明境界計畫是保險業典範

南山人壽今 (21) 日召開股東會，小股東對新系統「境界成就計畫」不斷出包砲火猛烈，董事長杜英宗當場對造成保戶跟業務員的不便致上歉意，並承諾「如果境界 (新系統) 有問題，我負責。」儘管新系統備受爭議，南山人壽也聲明，境界計畫是台灣罕見的高科技創新轉型實例，期待透過境界計畫，成為保險業企業轉型的最佳典範。

南山人壽新系統境界計畫投資高達百億元，從去年 9 月上路以來，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，影響業務員與保戶權益。

許多股東輪番上陣質疑包括新系統花費、董事長要不要為股東損失負責等問題，杜英宗表示，南山人壽 55 年來有數千萬張保單、上億筆資料，轉換成新系統後出現問題，對造成保戶跟業務員的不便致上歉意，南山會持續投入資源全力優化系統，目前核保、理賠、契約變更等主要服務都正常，0800 電話客服的服務效率也已逐步提升。

面對股東、業務員等質疑境界系統若失敗，杜英宗回應：「如果境界有問題，我負責。」

關於境界系統費用，南山人壽表示，主要包含軟體費用、專業顧問服務費、教育訓練費、系統設備及外包人力等費用，專案總費用至 2018 年約 100 億元，總費用控制在董事會核准預算金額內；專案費用並由南山人壽直接支付給合作廠商，並無透過其他單位支付款項。

不過，南山人壽也透露，今年還會再增加硬體設備，如 8 月會購置新的伺服器等。

南山人壽表示，這段期間受到影響的保戶，南山人壽已個別向保戶溝通說明及妥善處理，並無任何保戶的理賠案件受到損失。若有進入停效或自動墊繳的保單，該公司已透過業務員主動與受影響的保戶聯繫，經客戶繳費完成，保單即恢復效力，客戶權益不受影響。

南山人壽指出，因應企業轉型需求，既有舊系統已無法支應未來的營運發展，南山人壽領先啟動境界成就計畫，透過資訊科技達成企業轉型目標，以提升營運效能及競爭力。

南山人壽表示，就營運面而言，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與即時性，以提前接軌未來即將實施的國際會計制度 IFRS17，奠定南山的成長優勢。

南山人壽強調，這項計畫，不僅是系統升級專案，更是台灣罕見的高科技創新轉型實例，南山人壽期待透過境界計畫，驅動企業持續創新，成為保險業企業轉型的最佳典範。