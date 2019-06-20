5月外銷訂單387.2億美元年減5.8% 呈現連7黑

經濟部今 (20) 日公布 5 月外銷訂單金額 387.2 億美元，年減 5.8% ，呈現連 7 黑，觀察主要貨品接單，除資訊通信產品一枝獨秀，其餘全盤皆墨。

我國外銷訂單從去年 11 月由紅翻黑，迄今連續 7 個月負成長，今年第 1 季累計接單年減 8.4% ，是 2010 年以來同期最大減幅。

統計處表示，唯一正成長的資訊通信產品以 106.6 億美元，創歷年同月新高，也較去年同期增加 1% ，其中以高階筆電訂單增加較多，但因部分智慧手機需求趨緩，加上伺服器需求下滑，抵銷部分增幅。

電子產品年減 6.3% ，主要因為美中貿易紛爭抑制終端需求，影響晶圓代工、封測、被動元件等接單，加上記憶體需求疲弱，價格續跌所致。

108 年 5 月外銷訂單統計。(圖表: 經濟部統計處提供)

下滑最多的則是機械產品年減 17.9% ，同樣受美中貿易紛爭影響，市場觀望氣氛濃厚，對機械設備需求減少所致。

塑橡膠製品年減 16.9% ，衰退幅度居次，也因貿易戰影響，市場需求減緩，加上國際油價下跌，部分產品價格低於去年同期所致；化學品年減 13.7% ，主因終端需求減少，以及部分廠商停工及定檢，接單能量減少所致。

基本金屬製品年減 12.3% ，則是因客戶下單保守觀望，加上鋼價下跌所致；光學器材年減 10% ，主因中國擴充面板產能，供過於求，加上市場需求疲弱，使得價格持續下跌。