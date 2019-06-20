便利商店超便利！超商7類繳費可刷卡 網購貨到付款也可刷

考量國人愈來愈愛用便利商店進行日常生活消費及代繳費用，金管會今 (20) 日宣布，開放超商可接受民眾以信用卡支付電信費等 6 類受委託代收的款項，以及網購平台的「貨到付款」也能刷卡支付，共 7 類收款項目受惠。

台灣便利超商愈來愈「便利」，過去水電瓦斯等費用，如果要到超商繳費，一定要現金付款，不過為了提供民眾更多元的支付，並且擴大電子支付的應用場域，金管會今天宣布，開放民眾於超商可以透過信用卡支付 7 類款項，包括：公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費等 6 類，以及網路購物貨到付款。

不過，金管會強調，網購「貨到付款」部分，收單機構基於洗錢防制及風險控管等考量，以委託代收款業者直接販售商品予買家的型態為限，且每筆代收金額上限為新臺幣 5000 元。

金管會指出，現行民眾繳費管道眾多，除可至超商以現金或信用卡支付外，亦可採約定自動扣繳、ATM 轉帳或網路刷卡支付等方式，民眾可以依自身需求，選擇適合的繳費管道。

金管會 4 月才通過開放可用街口、LINE Pay、一卡通等電子支付，到超商繳水電費、罰單等政府規費；今天再開放可以信用卡繳納上述款項，對於電子支付占比的提升一定有幫助。

金管會 2015 年底提出「電子化支付比率過半、五年倍增計畫」，希望電子支付占比從當時的 26%，大幅提升至 2020 年底的 52%，不過，根據統計，去年底電子支付占比僅 38.29%。

電子支付的使用成長緩慢，主要有兩大問題，一是民眾使用習慣尚未建立，二是使用場域不足，因此此次開放超商可以刷信用卡繳費，只要使用電子支付綁定信用卡，不用拿出實體信用卡，也可以「嗶」一下就繳費，預期可以藉以達到擴大電子化支付使用場域的目的。