除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

Ｑ：我們都知道當股票除權息後，股東雖然拿到股利，但股價會反映除權息後結果下跌，股價回到除權息前價格的過程，我們稱之為「填息」，一般來說填息都需要一段時間，有什麼方式能夠減少損失？現金股利要繳稅，是不是除權息之前賣掉股票就不用繳了？

Ａ：賺取股利的觀念中，我們要先知道一件事，那就是沒有填息就不算真正賺到股利，但實務上填息需要一段時間，特別是遇到大盤不好，或公司體質不佳時，時間就會拉得更長。

如果一方面想要賺股利，又不希望填息時間拉長，可以透過「股期」來達到這個目的。「股期」就是所謂的「股票期貨」，指的是以股票為標的的期貨商品，常見操作方式是在除權息前一天賣出現股，然後買入相對單位的股期 (現股張數的一半)，在除權息當日賣出股期，並買回原本持有的股票，如此就能把原先持有股票該領到的股利在股期帳戶中實現，又能用較低成本買回原本的股票，減少填息所需要的等待時間。

「股票」跟「股期」領取股利的方式有什麼不同，可以透過附圖簡單得知，圖上方的股價原本是一百元，因為發放現金股利 5 元，在除息後股價跌到 95 元，等於投資人拿了 5 元的股息，但由於股價也跌了 5 元，所以要等到股價漲回到 100 元 (這個過程叫填息)，股東才真正擁有五塊錢的獲利。

但如果是透過「股期」操作，股期買入價格是 100 元，除息後價格變成 95 元，另外 5 元會直接入到保證金帳戶，當現股跟股期互相搭配後，除了可以及時實現股息之外，由於現金股利需被課徵綜所稅，但股期不用，因此現股搭配股期在除權息時間操作，也成為許多人財務規劃的方式，六到八月是除權息旺季，如果手中持有股票，不妨也來操作看看。

來源：《理財周刊》 982 期

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