台股盤前─外資買超延續慣性不致一夕轉彎 大盤處震盪向上格局

台股昨日大漲 208.6 點或 1.97%，收在 10775.34 點，市場成交值也放大到 1409.59 億元，三大法人同步買超 275.52 億元，證券分析師黃漢成說，台股在法人尤其是外資的買超延續慣性之下，大盤現階段出現快速反轉的機率並不高，大盤將震盪向上而且呈現輪動格局。

同時，在美股收高帶動整體亞股走強，而接下來市場也緊盯在 G20 高峰會前後，能否有更好的訊息傳出再帶動台股攻勢。昨日台股集中市場成交值也放大至 1409.59 億元，外資買超 179.61 億元，並且在三大法人同步買超 275.52 億元進場，新台幣匯率昨日收盤也勁升 1.78 角，收在 31.35 元兌 1 美元。

同時，在今晨收盤的美國股市收盤數據方面，聯準會聲明刪除對利率「保持耐心」措詞，推助未來降息預期升溫，醫療保健、公用事業板塊推動標普指數創下歷史新高。美股收盤報道瓊指數上漲 38.46 點，或 0.15%，收 26504.00 點。那斯達克指數上漲 33.44 點，或 0.42%，收 7987.32 點。標普 500 指數上漲 8.71 點，或 0.30%，收 2926.46 點。費城半導體指數上漲 1.14 點，或 0.08%，收 1407.30 點。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.39%；臉書 (FB-US) 下跌 0.53%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.066%；半導體類股方面，Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.16%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.23%；AMD (AMD-US) 上揚 0.16%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.20%；美光 (MU-US) 下跌 1.02%；Intel (INTC-US) 下跌 0.63%。

在台股方面，昨日蘋果概念光學元件族群大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 收盤中股價強勢上漲超過 7%，黃漢成指出，雖然有日本媒體報導有傳出蘋果公司將產品在中國的產能移出 3 成，但除了生產、組裝地點可能出現改變之外，其主要訂單仍然掌握在台商如鴻海 (2317-TW) 等主要廠商手中，預估即使此一變動成真，其實質產生的影響並不大。

台股 19 日大漲 208.6 點或 1.97%，收在 10775.34 點，成交值 1409.59 億元，呈現價量齊揚走勢，大盤並站上季線，黃漢成指出，今天台股大盤的指標類股在於 5G 的題材及 PCB 的族群。