【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易談判有望於 G20 續談，加上此前美國總統川普表示，華為將會是貿易協議的一部分，在貿易談判有望續談下，帶動今日台股中的華為概念股同步上揚，其中大立光及玉晶光止跌反彈超過 6.5%，台積電也上漲近 4%，在電子類股強勢反彈帶動下，終場台股上漲 1.97%。

《國際金融市場焦點分析》

歐洲央行行長德拉吉表示，若經濟下行，央行存在更多次降息空間，並表示目前仍有很大的空間購買債券，引發市場對於歐洲央行寬鬆預期上升，歐元資金利率期貨顯示，歐洲央行將於 12 月降息 10 基點，加上美國總統川普表示，G20 將與習近平進行會面，導致市場預期貿易談判將有望延續，帶動今日中國相關之 A50 指數、香港 H 股指數及恆生指數期貨同步大漲超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

週二歐洲央行主席德拉吉表示，必要時將採取更多刺激措施，包括降息以及擴大債券購買，以避免經濟衰退，川普的晚間的推特文則再度引爆市場情緒，他表示已和中國領導人習近平進行了非常好的電話交談，將於下週在日本舉行的 G20 上會延續會議，歐美股市及原油價格同步受到激勵大漲，API 於盤後公布美國上週原油庫存下降 81.2 萬桶，不過汽油庫存則是上升，市場關注晚間 EIA 庫存是否再度攀高。

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