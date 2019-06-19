【運達投顧】8百億的均量水準!!



由 6 月 5 號鮑爾放出降息的風聲後，到今天全球股市基本上都仍是相對持穩，之前說過這是央行的放話操作策略，還會再測試幾次，從非農的就業數據出乎預料的差來看，接下來鴿派支撐降息的論調，會顯得理所當然，這回應了本篇的標題: 為什麼市場量能縮顯，因為市場在等利率決議。

回到台股來看，扣掉陸股相關 ETF 及債券商品後，近期台股平均量能根本不到 8 百億，買單和賣單的掛單量也都減少，多方輕輕一推，就往上大漲，一個風吹草動，指數又被打下來，前幾篇文章都有提及，散戶目前籌碼在空方負 7 千多口的水準，法人又減低操作動作，所以先不用以空方盤看待所以，對於手中有個股的投資人，這邊可以不用動。

而上週香港遇上反送中事件，週末發起了更大的遊行，這對金融族群來講影響較劇，台股相關類股加總權值不比電子小，所以上週壓回走勢。但宣佈無限期暫緩修訂後也會慢慢淡化，因為這是執政單位的發表方式，不承認這個法條的立法精神是錯的，可是沒意外就是永遠不執行。

目前整個盤面的走向只有一個重點: 不會跌，不會跌不代表一定會大漲，8 百億的量能是現在的均量，量能僅僅是一個相對的概念，市場資金都在等待幾件事情，台指期結算這個因素相對小，真正的轉折通常都發生在摩台的結算，但本周五的四巫日以及 20 號英、日、美的利率決議，就很明顯是市場資金在等的。

之前完整的分析我們前一波佈局的重點，在營建類股，特別強調並非因為他是系統性風險的資金避險處，而是營建類股本身就有自己的利多 (利率因素)，所以不代表資金回電子後，營建業就會消風，觀察冠德(2520) 的走勢可以為其代表，到今天都還撐在高檔平台區。

但也因為短線超買，所以我們先調節部分，這個就是實務操作的要講究的，考量接下來類股的發動時機點，7 月底台灣有美容保養、生技保健大展。美容保養類股，相關個股基本上不多，麗豐 - KY(4137)、佐登 - KY(4190) 兩檔是代表，五月有母親節的特惠加持，6 月的營收公佈當然不會太差，加上換季也會有一波營收貢獻，再來考慮到 7 月底的大展，用短線的連續話題連成一個波段佈局。

另外也有一檔是整個 5 月份都和投資人分享的個股: 復盛應用 (6670)，入 MSCI 後 就看外資的買超延續性，整個月份買超沒變，我們就續抱，也教投資人一個小技巧，這支股票不適合價格停利而是採用籌碼停利法，這兩天股價強勢發動驗證了這一段的分析。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

