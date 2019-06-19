

◆盤勢分析

1. 川普推文表示與中國領導人習近平通過電話，將在下週 G20 會議見面會談，中美貿易樂觀情緒帶動下，週二美股四大指數走揚，漲幅介於 0.97% 至 4.33%。其中科技股 Nvidia、MU 漲逾 5%，博通、AMD、台積電 ADR 漲逾 4%。

2. 週二台股狹幅震盪，主要市場靜待 FED 即將發布的貨幣政策以及未來 G20 川習會，中美貿易戰後續發展，呈現明顯量縮，觀望氣氛濃厚，最終指數上漲 36.2 點，漲幅 0.34%，收在 10,566.74 點，成交金額為 803.95 億元。三大法人合計買超 9.39 億元：外資買超 15.37 億元、投信賣超 1.4 億元、自營商賣超 4.58 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，背離走勢，漲時量能需回歸至 1000 億之上，較有利盤勢。

(2) 均線：支撐為月線（約 10457 點）附近，壓力為季線（約 10670 點）附近。

(3) 技術指標：KD 向下開口收斂，6 日 RSI 值（59）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.11%，收在 134.39 點，相較加權指數弱勢。支撐留意月線（約 133 點），壓力為季線（約 137 點），KD 指標開口向上，6 日 RSI 值（61）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 IC 設計、跌深電子、運動器材、越概、高爾夫球、內需、5G 等。

6. 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於週三 (台灣時間週四凌晨) 結束為期二天的會議。預期將維持利率不變。但市場預期未來因經濟數據疲弱走勢，降息機率有望升高。

7. 旺宏（2337）18 日召開股東常會表示，雖然美中貿易戰影響終端需求，但下半年營運仍會比上半年好，大客戶今年提前拉貨，訂單量較去年多且下半年會是出貨旺季，並維持下半年營運優於上半年看法。

8. 譜瑞 - KY（4966）18 日舉行股東常會，受惠於筆電、平板等需求提升，已經獲得市場領導廠商採用譜瑞 - KY 的 USB Type-C 介面，加上以 PCIe Gen4 產品已經切入資料中心及伺服器市場，看好高速傳輸介面晶片市場將可望持續成長。

9. 蘋果軟板供應商台郡（6269）18 日表示，原訂天線應用成長目標將提前兩年達陣。5G 商轉商機爆發，今年下半年即將進入旺季，我們將能按計畫持續擴大新天線產品的市占率。即便今年國際局勢動盪不安，預估今年營運仍可維持去年水準。

10. 在中、美雙方通過電話後，川習會將於 G20 舉行，相關受惠族群包括 5G、蘋概、半體體、PCB 等。

