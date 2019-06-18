貿易戰升溫投資型保單買氣降溫 前5月保費收入年減近2成

美中貿易戰讓全球資本市場陷入震盪，連帶影響投資型保單買氣，根據壽險公會統計，今年前 5 月投資型保單保費收入 (初年度 + 續年度) 共 2131 億元，比起去年同期減少 19.3%，衰退幅度近 2 成，初年度保費收入 1123.4 億元，較去年同期衰退逾 1 成，顯示在貿易戰干擾下全球股債劇烈波動，進而削弱投資型保單買氣。

安聯人壽副總楊承清表示，去年初年度保費約 1.38 兆，但今年受美中貿易戰升溫影響，恐讓今年初年度保費收入衰退，預估全年保費收入約 1.2 兆到 1.3 兆左右；至於投資型保單如果扣除目標到期債，初年度保費收入可能比去年大減近 4 成。

過去兩年資本市場大好，台股 5 月中旬也站上萬點，推升投資型保單買氣升溫，根據壽險公會資料，2017 年投資型保單初年度保費收入 1982.94 億元、年增 62%，去年投資型保單初年度保費更衝上 2949.87 億元，年增幅近 5 成。

但去年第 4 季全球股災拖垮全球資本市場表現，重挫投資人信心，讓原本備受市場青睞的投資型保單跟著降溫，今年 1 月投資型保單初年度保費收入僅 233.3 億元，較去年同期大減 24%，累計第 1 季初年度保費收入共 680 億元、年減 3.3%。

投資型保單近年來成為市場新寵，部分業者為增加產品吸引力，相繼推出附加身故保證的投資型保單，標榜保單連結委託代操帳戶，具備身故美元保費保本功能的商品。

安聯人壽今 (18) 日宣布推出新台幣計價「安聯人壽智聯人生變額年金保險」、外幣計價「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險」聯結委託安聯投信代操之美元計價全權委託帳戶，為具有身故美元保費保本特性的保險商品。

安聯人壽表示。「安聯人壽智聯人生 (外幣) 變額年金保險」保費計算單純，較一般壽險的危險保費會因年齡增長而調高，所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的 0.5%，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會月月擁有現金收入。