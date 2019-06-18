【華冠投顧】鴻海，回測頸線屬常態，後市將持續彈升。

華為創始人任正非日前表示，川普的制裁令使得華為智慧手機銷售量驟減 40%，需到 2021 年才可望恢復；但此舉，最終將兩敗俱傷。

這有別於，近期華為高層主管對本身技術實力的自信相較，任正非的言論顯得悲觀許多。但這或許是一種以退為進的刻意『示弱』。畢竟，任正非絕不是省油的燈。

另外，中國最高領導人間隔了 14 年，將再度的平壤行；習近平將於 06/20 訪問朝鮮二天。而這個時間點，也正是在習近平參加 G20 峰會之前的一周時間。此行會是跟川習會有關？是去跟金正恩請益？這頗耐人尋味。

川普與習近平，是否將在六月底於日本舉行的 G20 峰會中會面？成為市場矚目焦點，續關注。

本周焦點，在 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，據 06/13 之述『未來幾日可注意下方支撐區 10510-10400 之區間。』果真此波最低來到 10474 進入該區，隨後出現彈升。而依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』預估，後市再度上攻進入該區間機率仍高。

我們持續關注的 2327 國巨，昨日來到初步反壓區之後，今日出現小回檔。依據型態研判，股價目前處於長期低位區，該股殖利率高達 18.0%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，該股近期於低位區起漲連續六天時間，今日回測頸線，屬常態。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師