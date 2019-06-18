【華冠投顧】大盤盤盤盤 MOSFET漲真的嗎?

#大盤短評：多方防守看 05/31 低點 10369。

#盤勢分析

大盤今天量能僅 800 億元，全天振幅 52 點，連兩天量縮整理符合我上周說的本周先震再說等待 FED 聯準會會議結果的判斷，而近期美股有趣的是景氣數據越差，市場應該下跌才對，但卻因為降息預期越強，市場反而上漲反應，說實在反而要留意會議結果如果 7 月不降息，那這些先漲的降息預期，可能就會下跌反應，而台灣多方關鍵點一樣守好反彈的起漲紅 K 10369 即可，此點不破反彈不止，當然也就有機會翻回多頭攻擊。

#類股方面，類股持續快速輪動，昨天強勢的被動元件今天陷入整理，反倒是 3707 漢磊為首的 MOSFET 概念股進入反彈，3707 今天強勢突破季線開往半年線也來到雙反壓位置，6435 大中也收漲 4.3%，但也來到季線反壓附近，8261 富鼎盤中一度大漲，但後繼無力中場收漲 1.6%，還是要提醒大家，近期電子輪動快速，且以跌深低基期的標的為主，這類反彈通常都走不遠，提醒大家搶短需積極停利且留意風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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