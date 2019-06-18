【華冠投顧】台股上漲+36點作收!明日台指結算看法不變!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

看法不變

今日台股小漲 + 16 點開出，盤中最高上漲 + 43 點，雖一度翻黑下跌 - 8 點，但隨後就拉起，一路在盤上震盪，最終再三大法人合計買超 + 9 億的情況下，台股上漲 + 36 點作收。

僅管國際利空消息依舊不斷；但是台股依舊再期貨結算前夕上漲 + 36 點作收，如昨日給大家預期的規劃一樣...『再拉』! 雖然沒有出現百點已上的長紅，但可以看出多頭企圖心的強勁。今天三大法人小買小賣的情況下，合計買超金額為 + 9 億，以籌碼面來看還是偏多；因此，明日的期貨結算，我們保持『拉高結算』看法不變，展望明日甚至有機會出現長紅的表現!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3149 正達、3707 漢磊、5904 寶雅、2376 技嘉、5340 建榮… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8104 錸寶、8936 國統、4994 傳奇、2371 大同、4953 緯軟、3337 泰碩、8016 矽創… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。