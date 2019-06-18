【日盛投顧】月、季線之間震盪 量縮整理待表態

◆盤勢分析

1. 週二台股狹幅震盪，主要市場靜待 FED 即將發布的貨幣政策以及未來 G20 川習會，中美貿易戰後續發展，呈現明顯量縮，觀望氣氛濃厚，最終指數上漲 36.2 點，漲幅 0.34%，收在 10,566.74 點，成交金額為 803.95 億元。三大法人合計買超 9.39 億元：外資買超 15.37 億元、投信賣超 1.4 億元、自營商賣超 4.58 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，背離走勢，漲時量能需回歸至 1000 億之上，較有利盤勢。

（2）、均線：支撐為月線（約 10457 點）附近，壓力為季線（約 10670 點）附近。

（3）、技術指標：KD 向下開口收斂，6 日 RSI 值（59）高於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.11%，收在 134.39 點，相較加權指數弱勢。支撐留意月線（約 133 點），壓力為季線（約 137 點），KD 指標開口向上，6 日 RSI 值（61）高於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 IC 設計、跌深電子、運動器材、越概、高爾夫球、內需、5G 等。

跌深電子輪彈 運動相關輪漲

1. 運動風：運動產業需求旺，且貿易戰衝擊較小，如運動器材 1736 喬山、1593 祺驊、1515 力山、健身房 8462 柏文、運動服飾 1477 聚陽、4438 廣越、高爾夫相關 6670 復盛應用、8924 大田、8938 等；製鞋 9938 百和、9802 鈺齊 - KY、9904 寶成、9910 豐泰等。相關個股可持續追蹤。

2. 內需：選股方向可留意高殖利率股 2633 台灣高鐵、2707 晶華、食品股 1201 味全、1215 卜蜂、1227 佳格、水泥股 1101 台泥、1102 亞泥等族群及個股。

3.IC 設計：族群個股各擁題材，指標股如 2454 聯發科、4966 譜瑞 - KY、6462 神盾、4968 立積、5274 信驊等，藍芽耳機商機顯現，供應鏈 3227 原相、2379 瑞昱將有機會迎來成長動力。

4. 比特幣：受到臉書與多家重量級金融公司簽約，將推出新的加密貨幣激勵，相關挖礦個股聞訊上漲，如 2376 技嘉、2377 微星、6150 撼訊、2425 承啟、3443 創意、3661 世芯 - KY 等。短線題材視之，中長期仍需關注後勢營收表現。

5. 跌深電子：先前漲價題材族群，如矽晶圓 3707 漢磊、3532 台勝科。MOSFET 相關 6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、8261 富鼎等。股價跌深呈現反彈走勢。