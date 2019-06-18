

◆盤勢分析

1. 昨晚美股因投資人等待聯準會本周發布的貨幣政策走向市場趨於觀望，臉書將與等多家重量級金融公司簽約，推出新的加密貨幣，帶動臉書週一股價大漲。終場四大指數漲跌幅介於 - 0.64%~0.62%。其中費半指數仍維持相對弱勢。

2. 台股不畏上週五美股費半指數及台積電 ADR 重挫，昨日呈現開低走高，儘管 2330 台積電跳空開低拖累大盤指數下跌，但在 3008 大立光及 2317 鴻海適時轉強帶動加權指數收盤再度站上 10 日線，不過成交量仍維持在 900 億元之下，終場指數上漲 5.87 點，漲幅 0.06%，收在 10,530.54 點，成交金額為 881.11 億元。三大法人合計賣超 28.9 億元：外資賣超 37.55 億元、投信賣超 2.25 億元、自營商買超 10.9 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量持續在 900 億之下，後勢上攻要放大至 1,000 億之上才有利多方轉強。

(2) 均線：下檔支撐為年線 (約 10,400 點附近)，上檔壓力為季線 (約 10,670 點附近)。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，提防短線回測年線支撐。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/6 低點。

4. 櫃買指數漲幅 0.38%，收在 134.54 點，KD 開口擴大，短線支撐為 132 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股昨日雖逆勢抗跌，但成交量維持至 900 億之下。由於本周尚有 FOMC 會議結果及下周 G20 會議等重大變數，市場呈現觀望氣氛濃厚，成交量仍會偏低，預期短線上指數空間在年線及季線作區間震盪機會較大，短線操作上選股優於選市，中小型股會比大型股較有發揮空間。選股方向可留意 IC 設計、遊戲、營建、食品、運動休閒、水泥、高殖利率股等。

6. 華為創辦人任正非 17 日表示，美國對華為實施的禁令衝擊比預期嚴重，估計將使華為今、明兩年營收減少約 300 億美元（約新台幣 9,534 億元）。另據知情人士透露，華為內部估計，今年智慧手機海外銷量可能因美國禁令銳減四至六成。這是華為高層首次釋出遭美國封殺後，對營運衝擊的量化數據，加上手機銷量可能大減，台灣 3008 大立光、2330 台積電等供應鏈也將造成衝擊。

7. 美國最快於 7 月 2 日再對剩下價值 3,000 億美元的大陸輸美產品，加徵 25％關稅。按既定時程，美國貿易代表署（USTR）在 5 月中針對 3,805 項關稅清單徵求公眾意見，並於 6 月 17 日起舉行為期 7 天的公聽會及隨後 7 天的最後反駁期。這意味著如大阪「習川會」無果，期限一到，川普將再度發起新一輪關稅大砲。

8. 財政部發布最新統計通報指出，今年前五月台灣生產半導體的機械出口值為 13.3 億美元，續創同期新高，年增 3.8%，也是主要機械品項唯一成長的。財政部表示，今年全年生產半導體的機械出口總額不是沒機會創新高，但如果美中貿易戰惡化下去，情況就沒那麼樂觀。

