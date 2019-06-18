[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/17 108/06/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.18000 18.92000 0.26000 1.37421 元大台商收成基金 21.71000 21.48000 0.23000 1.07076 摩根絕對日本基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 第一金店頭市場基金 7.56000 7.49000 0.07000 0.93458 復華復華基金 20.56000 20.37000 0.19000 0.93274 復華數位經濟基金 44.39000 43.98000 0.41000 0.93224 元大富櫃50基金 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 復華高成長基金 65.85000 65.26000 0.59000 0.90408 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.86000 16.71000 0.15000 0.89767 華頓台灣基金 21.43000 21.25000 0.18000 0.84706 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.05000 45.69000 0.36000 0.78792 景順台灣科技基金 28.46000 28.24000 0.22000 0.77904 野村中小基金-累積類型 42.70000 42.38000 0.32000 0.75507 復華恒生單日正向二倍基金 29.44000 29.22000 0.22000 0.75291 聯邦精選科技基金 12.05000 11.96000 0.09000 0.75251 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.54000 30.32000 0.22000 0.72559 安聯台灣智慧基金 31.44000 31.22000 0.22000 0.70468 群益奧斯卡基金 27.23000 27.04000 0.19000 0.70266 台新中國通基金 42.30000 42.01000 0.29000 0.69031 元大滬深300單日正向2倍基金 16.38000 16.27000 0.11000 0.67609 景順主流基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319 聯邦中國龍基金 24.11000 23.95000 0.16000 0.66806 兆豐國際國民基金 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100 匯豐成功基金 44.30000 44.01000 0.29000 0.65894 復華全方位基金 27.67000 27.49000 0.18000 0.65478 野村高科技基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.91000 42.64000 0.27000 0.63321 宏利台灣動力基金A類型 28.82000 28.64000 0.18000 0.62849 宏利台灣動力基金I類型 28.82000 28.64000 0.18000 0.62849 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------