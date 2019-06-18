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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/17  108/06/14  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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華頓中小型基金                                                   19.18000   18.92000   0.26000    1.37421
元大台商收成基金                                                 21.71000   21.48000   0.23000    1.07076
摩根絕對日本基金                                                 14.24000   14.09000   0.15000    1.06458
第一金店頭市場基金                                                7.56000    7.49000   0.07000    0.93458
復華復華基金                                                     20.56000   20.37000   0.19000    0.93274
復華數位經濟基金                                                 44.39000   43.98000   0.41000    0.93224
元大富櫃50基金                                                   11.92000   11.81000   0.11000    0.93141
復華高成長基金                                                   65.85000   65.26000   0.59000    0.90408
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.86000   16.71000   0.15000    0.89767
華頓台灣基金                                                     21.43000   21.25000   0.18000    0.84706
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.05000   45.69000   0.36000    0.78792
景順台灣科技基金                                                 28.46000   28.24000   0.22000    0.77904
野村中小基金-累積類型                                            42.70000   42.38000   0.32000    0.75507
復華恒生單日正向二倍基金                                         29.44000   29.22000   0.22000    0.75291
聯邦精選科技基金                                                 12.05000   11.96000   0.09000    0.75251
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.54000   30.32000   0.22000    0.72559
安聯台灣智慧基金                                                 31.44000   31.22000   0.22000    0.70468
群益奧斯卡基金                                                   27.23000   27.04000   0.19000    0.70266
台新中國通基金                                                   42.30000   42.01000   0.29000    0.69031
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.38000   16.27000   0.11000    0.67609
景順主流基金                                                     16.45000   16.34000   0.11000    0.67319
聯邦中國龍基金                                                   24.11000   23.95000   0.16000    0.66806
兆豐國際國民基金                                                 21.32000   21.18000   0.14000    0.66100
匯豐成功基金                                                     44.30000   44.01000   0.29000    0.65894
復華全方位基金                                                   27.67000   27.49000   0.18000    0.65478
野村高科技基金                                                    9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.91000   42.64000   0.27000    0.63321
宏利台灣動力基金A類型                                            28.82000   28.64000   0.18000    0.62849
宏利台灣動力基金I類型                                            28.82000   28.64000   0.18000    0.62849
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