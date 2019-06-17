台商回台投資2.0版拍板 補助年限縮短至5年 且納根留台灣企業

台商回台投資反應熱烈，國發基金管理委員會議今 (17) 日通過 2.0 版本，做出兩大修正，除了依貸款額度將補助分為三級，最高 1.5% 調降至 0.5% ，貸款年限也從 10 年縮短為 5 年。同時，不再獨厚返台投資的台商，對於長年根留台灣的企業也一併適用。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費 1.5% ，補助總額度為 200 億元，但台商回流情形相當踴躍， 200 億元額度火速用罄。

主委陳美伶表示，最新通過的 2.0 版本，補助銀行委辦手續費方面，從 1.5% 調降至 0.5% ，並分為三等級，目前規劃貸款額度 20 億元以內補助 0.5% ， 20 億元到 100 億元補助 0.3% ， 100 億元以上補助 0.1% ；貸款期限方面，則從最長不得超過 10 年，修正為最長 5 年。

陳美伶解釋，觀察這段時間的實施情況，大部分回流的是大企業，議價能力本來就較高，考量政策公平性，國發基金因而做出 2.0 版本的修正。

至於加碼額度是否擴大至 2000 億元，陳美伶回應，經濟部將評估市場需求後提出建議，並由行政院決定。

日前閣揆蘇貞昌召開跨部會會議盤點台商回台投資方案，指示將補助優惠擴大實施，不再獨厚返台投資的台商，對於長年根留台灣的企業也一併適用，預計 7 月 1 日實施。

陳美伶進一步指出，經濟部擬將端出根留台灣大企業、根留台灣中小企業兩種方案，內容也會包含融資優惠，政院日前指示經濟部應籌措財源，國發基金若有需要也會配合。