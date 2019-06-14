〈國泰金股東會〉緊抓市場變動尋覓投資機會 500億元現增案伺機而動

美中貿易戰打亂全球金融市場，但國泰金認為危機就是轉機，國泰金總經理李長庚今 (14) 日表示，當市場變動越激烈，投資機會就越多，今年將鎖定市場變動商機擴大投資，至於國內外併購則要看時機與標的是否合適。

國泰金今天股東會通過，不超過 10 億股、最高 500 億元的長期籌資授權案，李長庚說，預先取得股東會授權，未來若有機會進行併購或投資，可縮短籌資作業時程，一般來說 500 億元增資額度不會全部用完。

國泰金今天舉行股東常會，李長庚會後受訪時表示，美中貿易戰升溫讓市場變動更加劇烈，但通常危機也是轉機，即便市場全都下跌，還是有機會透過放空部位賺錢，關鍵在於如何善用工具並把握時機。

李長庚並以匯率變化為例，新台幣兌美元匯率變化劇烈，但國泰人壽的外匯價格變動準備金仍持續增加，目前準備金價格已接近 300 億元，顯示在市場變動時，只要在對的時間做對的配置與選擇，還是有機會達到好的效果。

李長庚進一步指出，美中貿易戰雖波及部分市場與產業，但有些國家卻能因貿易戰而受惠，以越南來說，在貿易戰效應下越來越受重視，國泰金在越南各有一家壽險與產險公司，保費收入也因此快速成長。

談到未來海外拓點計畫，李長庚說，將從有無擴大營運規模需求，以及在當地有無執照兩大原則進行評估，以越南來說，金控目前在越南已有銀行、壽險與產險的執照，因此未來會加強資源挹注，以擴大營運規模為主，至於其他南向國家，則要看當地市場由無機會與法規等再由團隊進行評估規劃。

