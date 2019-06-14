〈友達股東會〉終端需求放緩庫存增加 訂單能見度縮短急單比重提高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長彭双浪指出，受美中貿易戰影響，終端需求疲軟、庫存水位提升，導致目前訂單能見度也較之前縮短，但急單也相對增加，整體下半年需求還是優於上半年。

彭雙浪指出，目前中國產能還是一直開出，供需平衡情形沒有改善，短期加上美中貿易戰，終端消費需求下滑，通路端庫存上升，供需不平衡變得更嚴重，現在訂單能見度比之前更短。

他指出，像 IT、電視等大宗標準產品，能見度從以前 2-3 個月，到現在只給 1-2 個月，客戶訂單時間縮短，多數都改以急單因應；不過中高端的工控醫療相對穩定，車用面板也持穩成長。

彭双浪強調，雖然不確定因素存在，但友達跟同業比「相對健康」，主要是高端產品布局效益顯現，客戶持續提升中高端產品比重，透過產品組合調整，可降低價格、獲利較低的產品比重，有助產能利用率維持高檔。

友達今日股東會也完成董監事改選，3 席董事彭双浪、蔡國新、陳其宏，5 席獨董何美玥、彭錦彬、施顏祥、蘇艷雪、程章林。其中蘇艷雪、程章林 2 人今年新嫁入董事會，彭双浪指出，希望借助 2 人的專業，加強友達在未來的新事業布局。

友達股東會也通過配息 0.5 元，若以今日平盤價 9.16 元計算，現金殖利率約 5.5%。