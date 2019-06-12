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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
黑松     監察人     張正星       2,953,157   70,000 贈與 張偉中
黑松     監察人配偶 張正星之配偶 2,306,772   70,000 贈與 張偉中

2.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名    目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
振躍精密 法人董事代表人 施惠珠 1,051,080   49,000 贈與 陳芷聆
振躍精密 法人董事代表人 陳萬來 1,550,000   49,000 贈與 陳芷聆

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分         姓名         受讓人 目前持股 轉讓持股
欣桃天然 法人董事代表人配偶 邱希庚之配偶 邱建宏  107,970  105,833
台灣之星 經理人             王威德       范嘉麟  100,000   10,000
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