[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 黑松 監察人 張正星 2,953,157 70,000 贈與 張偉中 黑松 監察人配偶 張正星之配偶 2,306,772 70,000 贈與 張偉中 2.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 振躍精密 法人董事代表人 施惠珠 1,051,080 49,000 贈與 陳芷聆 振躍精密 法人董事代表人 陳萬來 1,550,000 49,000 贈與 陳芷聆 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 欣桃天然 法人董事代表人配偶 邱希庚之配偶 邱建宏 107,970 105,833 台灣之星 經理人 王威德 范嘉麟 100,000 10,000