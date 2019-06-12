〈飛捷股東會〉鎖定4大利基趨勢應用+直客比重增 毛利率可望持穩升溫

飛捷 (6206-TW) 董事長林大成指出，今年將繼續調整產品組合，朝向行動 POS、KIOSK、高端 POS、物件辨識四大趨勢應用發展，預計年底營收比重可以達到 3 成，此外，飛捷也將持續提升直客比重，有助提振毛利率表現。

林大成指出，目前 Mobile POS (行動 POS 機) 與自助服務 KIOSK 等應用興起，在此趨勢下，相關系統產品也被更廣泛運用在應用端，如智慧零售、智慧餐飲、智慧交通等；第二大產品線 Panel PC 則應用在智慧醫療、工廠自動化等相關領域。

飛捷行動 POS 打進中國最大的連鎖咖啡業者，5 月起開始小量出貨；KIOSK 也打進加拿大最大的連鎖速食店，第 2 季陸續出貨，另外還打進國內餐飲集團的商旅，主要應用在自助 Check in、退房等，也打進國內航空業者的自助報到系統。

高端 POS 方面，林大成指出，主要鎖定高端、精緻化、客製化市場，以往 1 台平均售價 (ASP) 400-500 美元，現在 1 台可提升到 700 美元，有助提升毛利率及獲利表現，飛捷也拿下英國百貨龍頭大單，預計下半年起開始出貨。

物件辨識系統則是結合演算法、深度解析，林大成透露，電腦展過後，就有幾家業者來接洽，目前比較看好應用在水果、麵包、食材等辨識應用。

法人表示，目前飛捷利基型應用約占整體營收比重 2 成，預計隨轉型加速，下半年比重可望提升至 3 成以上，毛利率也將同步持穩向上。