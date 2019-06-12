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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/06/11  108/06/10  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.93000   31.85000   2.08000    6.53061
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.67000    9.18000   0.49000    5.33769
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.19000   29.67000   1.52000    5.12302
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.70000   15.89000   0.81000    5.09755
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.71000   41.64000   2.07000    4.97118
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.52000   21.53000   0.99000    4.59824
元大全球人工智慧ETF基金                                          22.27000   21.33000   0.94000    4.40694
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.76000   10.35000   0.41000    3.96135
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.76000   10.35000   0.41000    3.96135
國泰美國費城半導體基金                                           13.96000   13.44000   0.52000    3.86905
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.57390   10.18040   0.39350    3.86527
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.57560   10.18210   0.39350    3.86463
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.85000   17.19000   0.66000    3.83944
富邦深証100基金                                                  10.09000    9.72000   0.37000    3.80658
群益深証中小板基金                                               11.55000   11.13000   0.42000    3.77358
元大標智滬深300基金                                              17.81000   17.18000   0.63000    3.66705
復華亞太成長基金                                                 11.95000   11.53000   0.42000    3.64267
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.57000   19.85000   0.72000    3.62720
摩根東方科技基金                                                 31.04000   29.99000   1.05000    3.50117
富邦NASDAQ-100基金                                               32.00000   30.93000   1.07000    3.45942
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.40000   18.76000   0.64000    3.41151
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.73000   13.28000   0.45000    3.38855
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.37000   22.61000   0.76000    3.36134
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.46000    9.16000   0.30000    3.27511
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.47000   14.98000   0.49000    3.27103
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.02000   13.58000   0.44000    3.24006
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.15000   34.06000   1.09000    3.20023
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  22.28000   21.59000   0.69000    3.19592
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.77000    8.50000   0.27000    3.17647
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.98000   13.55000   0.43000    3.17343
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