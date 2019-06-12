[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/11 108/06/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.93000 31.85000 2.08000 6.53061 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.67000 9.18000 0.49000 5.33769 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.19000 29.67000 1.52000 5.12302 元大滬深300單日正向2倍基金 16.70000 15.89000 0.81000 5.09755 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.71000 41.64000 2.07000 4.97118 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.52000 21.53000 0.99000 4.59824 元大全球人工智慧ETF基金 22.27000 21.33000 0.94000 4.40694 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.76000 10.35000 0.41000 3.96135 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.76000 10.35000 0.41000 3.96135 國泰美國費城半導體基金 13.96000 13.44000 0.52000 3.86905 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.57390 10.18040 0.39350 3.86527 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.57560 10.18210 0.39350 3.86463 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.85000 17.19000 0.66000 3.83944 富邦深証100基金 10.09000 9.72000 0.37000 3.80658 群益深証中小板基金 11.55000 11.13000 0.42000 3.77358 元大標智滬深300基金 17.81000 17.18000 0.63000 3.66705 復華亞太成長基金 11.95000 11.53000 0.42000 3.64267 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.57000 19.85000 0.72000 3.62720 摩根東方科技基金 31.04000 29.99000 1.05000 3.50117 富邦NASDAQ-100基金 32.00000 30.93000 1.07000 3.45942 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.40000 18.76000 0.64000 3.41151 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.73000 13.28000 0.45000 3.38855 國泰標普北美科技ETF基金 23.37000 22.61000 0.76000 3.36134 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.46000 9.16000 0.30000 3.27511 統一全球新科技基金(人民幣) 15.47000 14.98000 0.49000 3.27103 復華全球物聯網科技基金-美元 14.02000 13.58000 0.44000 3.24006 元大標普500單日正向2倍基金 35.15000 34.06000 1.09000 3.20023 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.28000 21.59000 0.69000 3.19592 復華亞太神龍科技基金-美元 8.77000 8.50000 0.27000 3.17647 安聯中華新思路基金-人民幣 13.98000 13.55000 0.43000 3.17343 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------