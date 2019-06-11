美國股市表現 領先國際股市 還需分散風險？

美國投資人是否需要將股票投資組合往國際市場分散風險？許多人持否定看法，理由很簡單，多年來，國際股市表現始終落後美國股市，且幅度還不小，少有例外。例如，過去十年，國際股市平均每年落後美國股市達 8%。

2017 年，國際股市五年來首度打敗了美國股市，領先幅度達 6%。但 2018 年，美國股市隨即又大幅超前。今年以來，美國股市依舊領先。

近十年來，美國 S&P 500 指數表現大幅優於 MSCE EAFE 指數 (歐澳遠東指數)，且連十年領先並非特例。在 1990 年代末期至本世紀初的前幾年，S&P 500 表現亦遙遙領先 EAFE 指數。

但由 2007 年至 2012 年的六年間，EAFE 指數終於翻身，表現勝過 S&P 500 指數。

然而，美國股市與國際股市之間的相關係數偏低，且該係數並非常態。當美國股市處於多頭走勢，亦即投資人最無需分散風險時，國際股市與美股的相關係數最低，亦即國際股市此時鮮少上漲，風散風險至國際股市最為不利。

當美國股市下跌時，國際股市與美國股市的相關係數却最高，亦即國際股市亦可能下跌，讓分散風險的效用盡失。

自 1970 年以來，當 S&P 500 上漲，國際股市與美國股市的相關係數僅 0.34%，亦即國際股市的漲幅遠小於美國股市，分散風險的結果將少賺許多。而當 S&P 500 下跌，國際股市與美國股市的相關係數却高達 0.63%，亦即國際股市的跌幅與美國股市相去不遠，分散風險的結果，少賠得不多。

這種結果是否意味分散風險至國際股市，幾無好處可言？這倒未必，因為 0.63 的相關係數依舊明顯小於 1。假設這項相關係數未來依舊如此，再假設國際股市的長期報酬率類似美國股市，則在兩者之間分散風險，依舊優於押寶單一美國股市，只是好處遠小於期望值。