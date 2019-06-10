1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
股市Talk
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
港股
滬深股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
交易登入
免費開戶
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
投資老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
虛擬貨幣
0
台股表格
其他表格
◆台灣發行公司持股轉讓日報表
鉅亨台北資料中心
※來源：台灣證期會
2019/06/10 19:23
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
無資料
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
留言載入中...
相關新聞
1.
美股盤中─美墨達成共識 避免了關稅 道瓊上漲逾200點
00:01
2.
長榮航堅持勞資協商 開放直播
06/10
3.
深化獵才策略 全球人壽首度參與ATCC大賽 為唯一壽險公司
06/10
4.
中美貿易戰開打 為何歐洲最慘？
06/10
5.
匯兌利益進補 六大壽險前5月合賺逾600億元 南山人 ...
06/10
6.
鉅亨買基金週報_美墨關稅捷報 全球股市反彈
06/10
7.
一位華爾街大空頭警告 別被利多消息衝昏了頭
06/10
8.
若習近平不參加G20 川普：將另對中國加徵關稅、立即生效
06/10