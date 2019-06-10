廠商調薪帶動 我國前4月平均總薪資逾60K 創同期新高

主計總處今 (10) 日公布今年前 4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41589 元，年增 2.27%，加計非經常性薪資後的總薪資為 60689 元，年增 1.49%，均創歷年同期高點；主計總處說明，由於廠商調薪狀況不錯，目前經常性薪資穩定成長，不過已觀察到，加班工時連 6 個月減少，反映景氣擴張力道趨緩。

儘管前 4 月薪資穩健成長，但在扣除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.86% 至 40774 元，低於 2004 年的水準，而實質總薪資年增 1.08% 至 59499 元。

其中，4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41767 元，年增 2.59%，加計獎金和加班費等非經常性薪資後，4 月總薪資平均為 47868 元，年增 3.97%。

主計總處進一步指出，就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因部分廠商 4 月業績較佳，月增 4.45% 較高，電力及燃氣供應業則因 4 月新進員工較多且起薪較低，導致月減 2.09%。

總薪資方面，金融及保險業、用水供應及污染整治業、出版影音製作傳播及資通訊服務業均受部分廠商本月發放績效獎金和員工酬勞影響，分別月增 32.22%、12.20% 和 11.38% 較高。

前 4 月受僱員工人數平均為 792 萬 9000 人，較去年同期增加 9 萬 2000 人或 1.18%，其中，工業部門增加 0.78%，服務業部門增 1.48%。

就行業別觀察，製造業年增 1 萬 9000 人，其中機械設備製造業增加 5000 人，惟電子零組件製造業減少 2000 人；另醫療保健業增加 1 萬 2000 人，零售業和支援服務業均增 1 萬人。