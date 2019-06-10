陸證監會：外國人開戶鬆綁、科創板就緒

中國證監會副主席李超在香港出席一場公開論壇時表示，將進一步放寬外國人 A 股的開戶政策，並指出科創板開板準備工作已準備就緒。

李超指出中國將持續擴大資本市場對外開放，目前證券產業放寬外資股比限制政策已正落實中，中國證監會已核准設立三家外資控股券商。此外，未來還將進一步放寬外國人在 A 股開戶的限制。

至於科創板部份，李超表示科創板主要制度規則已成形，市場組織、技術系統測試及投資人教育等方面的工作，均在按部就班推進當中，科創板開板各項準備工作已準備就緒。

(圖片: AFP)

外資對於 A 股市場流動性問題仍有疑慮，特別是停牌機制方面，對此李超強調，中國證監會將改善停、復牌制度，嚴格控制隨意停牌和長時間停牌企業。同時，中國證監會將繼續強化交易監管，提升流動性，及確保公平交易。

由於上市公司的品質也對應著中國經濟發展的質量，李超指出未來將繼續推動新股常態化發行，加強市場化、債轉股等市場監管，提升企業併購重整效率，並改善 A 股退場機制。

李超認為目前 A 股已納入明晟 MSCI 及富時羅素等國際指數，反映國際投資人愈來愈重視中國市場，未來會進一步豐富中國金融產品，包括發行地方政府債券，推動原油等商品期貨期權，以及進一步放鬆股指期貨交易限制等。