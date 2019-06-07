俄羅斯大型基金說 美國對華為的指控 沒有證據 也不公平

俄羅斯主權投資基金主管敦促美國，要為中國華為公司對國家安全構成威脅的指控，提出具體證據。

美國指控北京可以使用華為的設備，從事間諜活動，華盛頓並呼籲西方盟國禁止該公司加入 5G 網路建設。

但華為堅決否認這項指控。

在華盛頓與北京之間的貿易戰中，華為成了爭議的焦點，其他國家在決定是否允許該全球最大電信設備製造商協助建設 5G 網路時，也飽受壓力。

週三，華為宣布已與俄羅斯最大電信公司 MTS 簽約，協助在俄羅斯發展 5G 技術。

在聖彼得堡國際經濟論壇上，俄羅斯主權財富基金執行長德米雷夫 (Kirill Dmitriev) 說，美國並未提出證據，證實華為具有安全風險。

當被問到是否擔心中國可能進行監視，德米雷夫說：「首先，這項指控並未獲得證實。我們需要有確切的證據，我們會正視這件事，如果發生了，情況將會有所不同。」

「我們關心的是，這項指控並沒有證據，却被用來做出不公平的行為，」

俄羅斯希望與美國及中國都做朋友。

美國已鎖定華為，並將該公司列入黑名單，限制其取得高度依賴的美國技術。

德米雷夫說，美國應被認為是資本主義的中流砥柱。但是對華為未獲證實的指控，顯示美國不當利用競爭，這對世界經濟並非好事。

在本週的年度商業會議中，俄羅斯要求中國來俄國投資。

中國商務部週四說，在習近平主席與他的好友普丁總統舉行過高峰會後，北京與墨斯科已簽署一項逾 200 億美元的協定，加強雙方的經濟關係，包括科技與能源方面。