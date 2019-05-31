【永豐期貨】台指選擇權盤前－摩台拉高結算 但外資現貨連17賣

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 74 點至 10365 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 17.99 點，電子期逆價差擴至 - 1.03 點，金融期逆價差擴至 - 2.85 點。現貨部分，三大法人賣超 38.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 234 口至 11219 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 876 口至 44348 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1628 口至 14305 口。

週三美國股市開低走低，不過尾盤收斂跌幅使日 K 留長下影線，激勵加權指數反倒小漲開出，早盤在台積電、鴻海的攜手上攻下，台股一路收復 5 日線、10 日線，雖然盤中受陸股開盤後走低影響稍微拉回，但指數收斂漲幅至 5 日線後又再度有買單持續敲進鴻海、台積電等權值股，而富邦金、國泰金等金融權值股也扮演上攻要角，終場加權指數開高走高收最高，上漲 0.79% 至 10382.99 點。整體而言，今天台股相對亞洲股市強勁許多，一方面雖然來自平反前幾日的弱勢，另一方面也要留意存在摩台結算的因素，因此拉高結算後是否有回吐的賣壓須留意，目前外資連續 17 日賣超 (歷史連賣最高天數為 19 日)，後續建議先保守觀望，半年線與年線將是短期較關鍵的支撐壓力區。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由 10300~10600 擴至 10200~10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.09。VIX 指數小幅下降 0.42 至 15.69。整體選擇權籌碼面呈現中性格局。 (永豐期貨研調)



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