美股盤中─全球經濟擔憂持續 道瓊清除漲幅

週四中場，美國股市走勢震盪，道瓊一度上漲近 100 點，隨後回檔，清除漲幅。。由於全球經濟的擔憂揮之不去，投資人態度謹慎。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數下跌 4.39 點或 0.02% 至 25122.02。

Nasdaq 指數上漲 12.78 點或 0.17% 至 7560.09。

S&P 500 指數上漲 1.48 點或 0.05% 至 2784.50。

中美貿易戰曠日持久，仍然對股市構成壓力。一名中國官員今日升高了口舌之爭。此外，報導指出，中國已停止購買美國黃豆。

週三，美國 10 年期債券殖利率下降至 2017 年 9 月以來低點。本月，殖利率下降，加上殖利率曲線反轉，引發了經濟成長減緩的擔憂。

分析師說，殖利率的確顯示成長減緩。投資人退出股市，轉進債券市場，投資以防禦為主。

本月以來，股市隨著殖利率下跌。S&P 500 本月下跌逾 5%，週三收低跌破 2800 點關卡，為自 3 月底以來，首度跌破該關卡。

分析師說，股市觸底的跡象還不夠充份，還需要一點時間。下檔目標在 2722 至 2735 範圍，需要 3 至 5 個交易日測試。若收盤突破 2800 點，則必須注意多頭走勢。

中國外交部副部長張漢暉週四說，引發貿易爭議等同赤裸裸的經濟恐怖主義。

自 2018 年初以來，華盛頓與北京相互對自對方進口商品加徵關稅，壓低了金融市場。本月稍早，中美兩國因加徵關稅，使得緊張升高。

加徵關稅使得美國股市於 5 月受到壓力，可能造成今年首度出現月線下跌走勢。本月至週三收盤為止，S&P 500 與道瓊均下跌逾 5%，Nasdaq 跌幅達 6.8%。

經濟消息方面，美國第一季 GDP 修正為上升 3.1%，分析師預估為上升 3%。