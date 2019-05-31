[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

05月30日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/30 潤隆、玉晶光、敦南、遠雄港、佳龍 05/29 冠軍、潤隆、中釉、嘉里大榮、玉晶光、尚志、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 05/28 潤隆、泰碩、玉晶光、晶彩科、尚志、恒大健-DR 05/27 中釉、大立光、玉晶光、立積、泰金寶-DR、杜康-DR、佳龍 05/24 喬山、中釉、泰碩、玉晶光、立積、南電、佳龍 05/23 喬山、中釉、玉晶光、遠雄港、南電、佳龍 05/22 喬山、中釉、玉晶光、山林水、杜康-DR 05/21 喬山、國際中橡、國碩、奇鋐、泰碩、玉晶光、山林水 05/20 國際中橡、國碩、精技、奇鋐、泰碩、玉晶光、譁裕、誠美材、杜康-DR 05/17 燿華、技嘉、國碩、大立光、泰碩、玉晶光 05/16 泰豐、泰碩、玉晶光、晶彩科、瑞儀 05/15 泰豐、宏碁、泰碩、玉晶光、晶彩科、日成-KY、杜康-DR 05/14 泰豐、台船、中環、宏碁、大毅、六福、晶豪科、泰碩、玉晶光、晶彩科、帆宣、達方 05/13 錩泰、泰豐、晶豪科、玉晶光、杜康-DR 05/10 錩泰、泰豐、微星、建準、晶豪科、泰碩、玉晶光、安馳、立積、帆宣 05/09 泰豐、建準、奇力新、奇鋐、泰碩、玉晶光、安馳、泰鼎-KY、立積、鎧勝-KY、GIS-KY 05/08 大東、三洋電、泰碩、玉晶光、鎧勝-KY、泰金寶-DR、明輝-DR 05/07 大東、川飛、大立光、奇鋐、泰碩、玉晶光、鎧勝-KY、杜康-DR 05/06 大東、泰碩、玉晶光、晶彩科、鎧勝-KY、恒大健-DR 05/03 大東、玉晶光、晶彩科、雷虎 05/02 華映、和鑫、美德醫療-DR、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 05月份累計次休市：01、04、05、11、12、18、19、25、26 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1441 大東 04 03、06、07、08 1516 川飛 01 07 1541 錩泰 02 10、13 1614 三洋電 01 08 1736 喬山 04 21、22、23、24 1806 冠軍 01 29 1808 潤隆 03 28、29、30 1809 中釉 05 22、23、24、27、29 2102 泰豐 06 09、10、13、14、15、16 2104 國際中橡 02 20、21 2208 台船 01 14 2323 中環 01 14 2353 宏碁 02 14、15 2367 燿華 01 17 2376 技嘉 01 17 2377 微星 01 10 2406 國碩 03 17、20、21 2414 精技 01 20 2421 建準 02 09、10 2456 奇力新 01 09 2475 華映 01 02 2478 大毅 01 14 2608 嘉里大榮 01 29 2705 六福 01 14 3006 晶豪科 03 10、13、14 3008 大立光 04 07、17、27 3017 奇鋐 04 07、09、20、21 3049 和鑫 01 02 3338 泰碩 13 06、07、08、09、10、14、15、16、17、20、21、24、28 3406 玉晶光 20 03、06、07、08、09、10、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、27、28、29、30 3419 譁裕 01 20 3528 安馳 02 09、10 3535 晶彩科 06 03、06、14、15、16、28 3579 尚志 02 28、29 4807 日成-KY 01 15 4927 泰鼎-KY 01 09 4960 誠美材 01 20 4968 立積 04 09、10、24、27 5264 鎧勝-KY 04 06、07、08、09 5305 敦南 01 30 5607 遠雄港 02 23、30 6176 瑞儀 01 16 6196 帆宣 02 10、14 6456 GIS-KY 01 09 8033 雷虎 01 03 8046 南電 02 23、24 8163 達方 01 14 8473 山林水 02 21、22 9103 美德醫療-DR 01 02 9105 泰金寶-DR 03 08、27、29 910708 恒大健-DR 02 06、28 911608 明輝-DR 01 08 911616 杜康-DR 08 02、07、13、15、20、22、27、29 9157 陽光能源-DR 01 29 9955 佳龍 04 23、24、27、30 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 146 附記：04月份注意股票及次數 1109 信大 (04)、 1535 中宇 (02)、 1587 吉茂 (01)、 1614 三洋電 (02) 2025 千興 (01)、 2027 大成鋼 (01)、 2204 中華 (01)、 2364 倫飛 (01) 2390 云辰 (01)、 2465 麗臺 (01)、 2475 華映 (07)、 3008 大立光 (02) 3017 奇鋐 (03)、 3027 盛達 (03)、 3034 聯詠 (02)、 3046 建碁 (02) 3049 和鑫 (04)、 3338 泰碩 (08)、 3346 麗清 (01)、 3406 玉晶光 (07) 3450 聯鈞 (01)、 3504 揚明光 (02)、 3519 綠能 (07)、 3535 晶彩科 (01) 3588 通嘉 (02)、 3591 艾笛森 (01)、 3661 世芯-KY (01)、 3704 合勤控 (01) 4164 承業醫 (01)、 4725 信昌化 (02)、 4906 正文 (02)、 4927 泰鼎-KY (01) 5258 虹堡 (04)、 6131 悠克 (05)、 6155 鈞寶 (02)、 6271 同欣電 (01) 6289 華上 (01)、 8464 億豐 (01)、 8467 波力-KY (01)、 9105 泰金寶-DR (01) 910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR (06)、 9912 偉聯 (02)