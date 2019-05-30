大學眼科攜手韓國眼科龍頭 頂尖醫療服務掀另類韓流風

大學眼科集團 (3218-TW) 日前與韓國眼科龍頭「B&VIIT 江南明亮世界眼科」簽定合作備忘錄，加強雙方技術面、實務面上的交流，透過跨國合作累積醫療能量，提升眼科醫療服務。

「B&VIIT 江南明亮世界眼科」在韓國首爾約有 30 家近視雷射中心，手術量每年超過 2 萬例，知名藝人 EXO 朴燦烈、少女時代 Sunny、太妍等都是顧客，可見其實力與服務深獲肯定。近年成立國際事業部，積極參訪全球各地眼科領導品牌，台灣為亞洲參訪的第一站，此行對大學眼科在 AI 及 AR 等新科技的應用驚嘆不已，雙方未來也將在這方面深入合作。

無論是韓國還是台灣，近視雷射及老花近視雷射都是常見的視力矯正方式，並可依照每個人不同的角膜地形，提供專屬的客製化方案，並經美國 FDA 認證，滿意度高達近 99%，隔天大多可以正常作息且幾乎無痛，是想擺脫眼鏡族的人首選。

大學眼科集團在台灣有 22 家眼科中心，品質控管或是服務流程，均維持高規格一致性，並且連續 3 次 9 年獲得 JCI 國際醫療認證等品質標準，該集團總院長林丕容醫師表示，B&VIIT 江南明亮世界眼科無論在規模、設備及經驗都首屈一指，希望這次雙強聯手合作，幫助雙方深入技術與成果共享，同時提昇台灣近視雷射的普及率，追求韓潮的同時，也和韓流偶像一起享受清晰精采的新視野。