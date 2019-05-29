

◆盤勢分析

1. 貿易戰陷入僵局，美國川普再警告中國進口關稅可能大幅上漲，週二美股四大指數走跌，跌幅介於 0.39% 至 0.93%。蘋果股價收跌 0.41%，主因多家投行紛紛下修蘋果本季出貨量及財測。超微則逆勢收漲 9.80%，7 月即將開賣新產品，投行上調評等。

2. 週二台股狹幅震盪，消費內需股點火支撐盤面，但市場聚焦 MSCI 尾盤調整，盤中觀望氣氛濃厚，後因 MSCI 調整出現近期大量，終場指數由紅翻黑下跌 21.82 點，跌幅 0.21%，收在 10312.31 點，成交金額為 1527.53 億元。三大法人合計賣超 39.28 億元：外資賣超 56.02 億元、投信買超 1.27 億元、自營商買超 15.47 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，呈現背離走勢，不過已三日未破前低，短線轉強缺口（10453 點）需封閉。

(2) 均線：半年線支撐未見失守，短期止跌反彈觀察 10 日均線。

(3) 技術指標：KD 低檔鈍化，6 日 RSI 值（24）低於 50，短線弱勢整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.47%，收在 131.64 點，相較加權指數強勢。近期受 10 日均線壓抑指數表現，因此反彈若能突破 10 日均線，方有較大幅度的反彈格局。6 日 RSI 值（32）低於 50，短線弱勢整理。

5. 台股選股方向可留意食品、題材電子股、營建、越概、生技、資產等。

6.MSCI 明晟半年度權重調整 28 日盤後生效，加權指數最後一盤急跌 33 點，驚爆 778 億元甩尾量，成交值占比高達五成則創歷史新高紀錄。根據 MSCI 調整結果，國際資金應從台股撤出 18 億美元資金。

7. 美國最大電信商 AT&T 宣布與 BitPay 合作，開放用加密貨幣支付帳單，是推升比特幣價格大漲原因之一，加上近期國際政經局勢仍不穩定，美中貿易短期無法達成共識，國際資金湧入比特幣市場。隨著比特幣價格大漲，將有機會重啟挖礦商機，對 3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原等可望受惠。

8. 台北國際電腦展（COMPUTEX）28 日登場，今年在南港二館加入下共有 1,685 家廠商參與，聚焦 AI & IoT、5G、區塊鏈、創新與新創（Innovations & Startups），以及電競與延展實境（Gaming & XR）等五大主題。

9.2395 研華受惠貿易戰移轉效應，美國、東南亞等客戶設廠需求顯現，增添營運動能，並指出雖今年大陸市場呈現衰退，不過其他地區的工業 4.0 建置持續成長，填補業績空缺，預期第二季接單狀況不錯，可望帶動業績成長，且去年陸續將產線移回台灣，已因應未來關稅干擾。

