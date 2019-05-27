【運達投顧】可怕的盤勢，具一格的選股，斐然的績效

◆盤勢分析

在面對這一段的台股弱勢行情，紫東分析師一直提醒，要把台股和國際政策及全球市場的對照比重加高，所以這一波操作的策略，要先從宏觀的角度看盤勢，再進入微觀的實務操作。

先來關注這一波貿易戰的後續消息，中國用稀土出口制衡美國，投資朋友要先清楚一件事，全球的礦產探勘技術，已經將世界所有的蘊含量都摸個一清二楚，美國為什麼要對中國出手，不正是因為這個原因嗎? 這不算是一個對中國的利多。推估接下來川普的招數應該是拉攏許多的國家，至少會在 G20 峰會前給自己一個正當性。

從籌碼面來看，目前散戶籌碼指標稍微往多方看，另外 5/23 破低後，近兩日開盤破低後又馬上撐回平盤之上，表示賣壓相當重，但多方仍有心撐盤，至少代表控盤者的企圖心，要說馬上發動機會實在不高，目前還是適合貼著盤面操作，真正的交易贏家，深知等待的重要性。

另外台股承受了一個很大的系統性風險: 匯率，新台幣這一波連日的重挫，記得! 是重挫!! 若是在央行控制的情況下，台幣的貶值可以當作對電子族群中長線的利多，但這一輪的重貶，明顯不完全是央行的操作，而是外資避險策略的資金配置問題，也代表後續台股上漲必要的動力減少了。目前外資已經連 14 賣，平均每日都在百億的水準。

所以這一波我們的操作方針非常明顯，大盤有意撐盤但相當弱勢，就必須全數避開可能捲入貿易戰的電子產業個股，電子族群即使有上漲也先以反彈視之。聚焦在內資以及內需個股，這一段不只不會賠甚至大盤拉回還逆勢上揚。上一篇文章介紹的上海商銀 (5876)、和泰車 (2207)，依然延續多頭格局，而為什麼會選到上海商銀，因為 MSCI 把這檔股票納入全球標準型指數，而 5/28 半年調整的更為重要，明日盤後開始生效，我們已經悄悄佈局一檔。

今天我們持續驗證前兩篇文章所講的，前波是食品類股一枝獨秀，而近日則是營建類股表現亮眼，國建 (2501)、冠德(2520)、欣陸(3703)、中工(2515) 都是我們很早就提及的波段個股，主要是國內有獎勵容積率和利率政策，目前對這個類股怎麼說都是有利的，都還是持續發動攻勢，走自己的結構。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。