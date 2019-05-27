【華冠投顧】幸運星-果然人工盤續集《搶救台股多頭大兵……6月新主流是誰？》

林幸蓉 分析師

焦點個股：2201 裕隆、1722 台肥、1809 中釉、8046 南電、6462 神盾

上週五老師就說人工盤第一集《搶救台股多頭大兵》出現了！！並預言控盤者將會利用今晚美股休市強拉；果然今天大盤又照幸運星老師的劇本走囉…… 政府護台股《人工盤…… 搶救台股多頭大兵第 2 集》！勞退基金已於上週五委外代操資金撥款了 210 億元給七家投信，目標本周力守 10200 點。

雖然 3008 大立光、2454 聯發科、2474 可成等高價股重挫，2330 台積電紅翻黑，但是台股再度出現人工盤：控盤者用大型傳產股如 1722 台肥、2207 和泰車、2912 統一超、2105 正新，台塑四寶 1303 南亞、1301 台塑、6505 台塑化、1326 台化，以及 2201 裕隆等傳產股繼續搶救台股多頭大兵…… 收盤小漲 5 點，成交量縮至 918 億。

OTC 早盤也開高後賣壓湧現，指數再破低點，收盤跌 0.26%，成交量縮至 250 億。合計上市櫃今日上漲檔數 787 家，下跌檔數 644 家。

電子股依然偏弱…… 弱勢股有 2231 為升（業務偏電子）、2379 瑞昱、6231 聯茂、2345 智邦、6462 神盾、8150 南茂、8046 南電、6230 超眾、3338 泰碩、6278 台表科，還有 2014 中鴻……

【5 月節目中給大家的飆股…… 果然都成為市場的主流…… 聽節目大家輕鬆賺，一起幸運滿滿！！幸福滿滿……】5/6 請大家股票換鈔票…… 先避開急跌段殺盤 700 點！！消災免難滿手現金！5/13 起幸運星給大家賺反彈的個股，短短兩個禮拜受到市場認同追捧成為主流，如「5/10 節目就預言的大盤領頭羊」5483 中美晶〔70.8…83.3〕+3037 欣興〔34.6…37.6〕+4119 旭富〔93.8…104.9〕+1227 佳格〔53.5…57.4〕+ 母 2406 國碩〔6.95…9.55〕+ 子 3691 碩禾〔98.6…128〕。連 5/21 節目贈送的「稀土之后」1809 中釉〔11.2…13.2〕今天開盤出現第三根⊕…… 恭喜大家！！5/21 低檔分享…… 今天又大漲！！剛好讓大家高檔好好賺！！…… 大家真是幸運滿滿！！PS. 人不是我殺的喔……

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